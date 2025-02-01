Цей пляцок – ідеальний вибір для сімейного застілля чи святкового частування. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посилання на Ютуб канал Лілії Цвіт.
Цікаво Подайте його раз – і всі напрошуватимуться в гості: десерт "Зебра"за лічені хвилини
Рецепт пляцка "Гопак"
- Час: 3 години (разом з охолодженням);
- Порцій: 10
Інгредієнти:
Тісто:
– 300 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів молока.
Сирна маса:
– 900 грамів сиру;
– 200 грамів цукру;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 4 яйця;
– 80 грамів крохмалю;
– 1 чайна ложка лимонної цедри.
Кокосова маса:
– 200 грамів кокосової стружки;
– 4 столові ложки цукру;
– 400 мілілітрів молока;
– 1 білок.
Макова маса:
– 200 грамів маку;
– 2 жовтки;
– 3 столові ложки цукру;
– 50 грамів масла;
– 100 грамів волоських горіхів.
Крем:
– 300 грамів масла;
– 300 грамів вареного згущеного молока;
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 1 чайна ложка горілки.
Приготування:
- Для тіста збийте яйця з цукром до пишності. Додайте молоко, олію, перемішайте. Окремо змішайте борошно, какао та розпушувач, поступово всипте в яєчну масу, розмішуючи до однорідності.
- Сир протріть через сито або збийте блендером. Додайте цукор, ванільний цукор, яйця, крохмаль і цедру, добре перемішайте до однорідності.
- Молоко нагрійте, додайте цукор і кокосову стружку, варіть на маленькому вогні до загустіння. Охолодіть, вмішайте збитий білок.
- Мак запарте окропом, залиште на п’ятнадцять хвилин, відцідіть і змеліть. Додайте цукор, жовтки, розтоплене масло, подрібнені горіхи, добре перемішайте.
- Дно форми застеліть пергаментом. Вилийте тісто, зверху викладіть сирну, макову та кокосову маси хаотичними ложками.
- Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовий корж повністю охолодіть.
- Масло збийте до пишності, поступово додавайте згущене молоко, розчинну каву та горілку, продовжуючи збивати до однорідності.
- Охолоджений пляцок розріжте вздовж на дві частини, змастіть кремом, складіть і зверху також покрийте кремом.
- Залиште в холодильнику на три-чотири години для стабілізації.
Ви мусите його спробувати: неймовірний десерт з маком.