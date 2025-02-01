Цей пляцок – ідеальний вибір для сімейного застілля чи святкового частування. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посилання на Ютуб канал Лілії Цвіт.

Цікаво Подайте його раз – і всі напрошуватимуться в гості: десерт "Зебра"за лічені хвилини

Рецепт пляцка "Гопак"

  • Час: 3 години (разом з охолодженням);
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
Тісто:
– 300 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів молока.
Сирна маса:
– 900 грамів сиру;
– 200 грамів цукру;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 4 яйця;
– 80 грамів крохмалю;
– 1 чайна ложка лимонної цедри.
Кокосова маса:
– 200 грамів кокосової стружки;
– 4 столові ложки цукру;
– 400 мілілітрів молока;
– 1 білок.
Макова маса:
– 200 грамів маку;
– 2 жовтки;
– 3 столові ложки цукру;
– 50 грамів масла;
– 100 грамів волоських горіхів.
Крем:
– 300 грамів масла;
– 300 грамів вареного згущеного молока;
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 1 чайна ложка горілки.

Приготування:

  1. Для тіста збийте яйця з цукром до пишності. Додайте молоко, олію, перемішайте. Окремо змішайте борошно, какао та розпушувач, поступово всипте в яєчну масу, розмішуючи до однорідності.
  2. Сир протріть через сито або збийте блендером. Додайте цукор, ванільний цукор, яйця, крохмаль і цедру, добре перемішайте до однорідності.
  3. Молоко нагрійте, додайте цукор і кокосову стружку, варіть на маленькому вогні до загустіння. Охолодіть, вмішайте збитий білок.
  4. Мак запарте окропом, залиште на п’ятнадцять хвилин, відцідіть і змеліть. Додайте цукор, жовтки, розтоплене масло, подрібнені горіхи, добре перемішайте.
  5. Дно форми застеліть пергаментом. Вилийте тісто, зверху викладіть сирну, макову та кокосову маси хаотичними ложками.
  6. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовий корж повністю охолодіть.
  7. Масло збийте до пишності, поступово додавайте згущене молоко, розчинну каву та горілку, продовжуючи збивати до однорідності.
  8. Охолоджений пляцок розріжте вздовж на дві частини, змастіть кремом, складіть і зверху також покрийте кремом.
  9. Залиште в холодильнику на три-чотири години для стабілізації.

Ви мусите його спробувати: неймовірний десерт з маком.