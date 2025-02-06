Так смакує насолода: галицький пляцок "Королівська вишня" від Лілії Цвіт

Галицькі пляцки – це окремий вид кулінарного задоволення. Кожен з них відкриває нові горизонти насолоди моментом, тож не дивно, що вони користуються такою популярністю.

Цей пляцок уособлює всі найкращі емоції, які дарує вишня і поєднанні з маком та іншими улюбленими компонентами. Його приготування потребує часу та зусиль, однак ви не пошкодуєте про жодну витрачену секунду. 24 Канал пропонує насолоджуватися цим пляцком за рецептом з ютубу Лілії Цвіт.

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Рецепт пляцка "Королівська вишня"

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 12

Інгредієнти:

Шоколадні коржі:

– 6 жовтків;

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів маргарину;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка оцту;

– 250 грамів борошна;

– 50 грамів какао.

Маковий шар:

– 300 грамів сухого маку;

– 3 яйця;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки розпушувача.

Горіховий шар:

– 4 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 200 грамів горіхів.

Білковий шар:

– 6 білків;

– 200 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю;

– 300 грамів вишень.

Крем:

– 300 мілілітрів вишневого сиропу;

– 400 мілілітрів води;

– 2 пудинги (по 40 грамів);

– 50 грамів цукру;

– 400 грамів масла.

Приготування:

Спочатку шоколадні коржі. Жовтки збиваємо з цукром у пишну масу. Додаємо маргарин, сметану, погашену оцтом соду та збиваємо. Додаємо борошно і какао, замішуємо тісто, ділимо на 2 рівні частини. Випікаємо їх у формі, застеленій пергаментом, 35 хвилин при температурі 170 градусів. Тепер маковий шар. Мак запарюємо і перемелюємо, додаємо жовтки, борошно і розпушувач, перемішуємо. Білки збиваємо з цукром до пишної маси. Змішуємо білкову та макову масу і акуратно перемішуємо лопаткою. Горіховий шар: білки збиваємо з цукром, додаємо жовтки, борошно і розпушувач, перемішуємо. Додаємо подрібнені горіхи і знову перемішуємо. Білковий шар: збиваємо білки в піну, додаємо цукор і збиваємо у пишну масу. Додаємо крохмаль і перемішуємо. У форму виливаємо маковий шар, потім білковий, посипаємо вишнями. Викладаємо горіховий шар і випікаємо годину при 170 градусах. Крем: з соку вишень, який залишився, 400 мілілітрів вливаємо у каструлю, додаємо цукор. До інших 300 мілілітрів додаємо пудинг і перемішуємо. Доводимо сік у каструлі до кипіння, додаємо сік з пудингом та варимо до загустіння. Потім накриваємо харчовою плівкою впритул та охолоджуємо. Масло збиваємо, потім поступово додаємо пудинг. Складаємо пляцок. Шоколадний корж змащуємо кремом, те саме повторюємо з тришаровим та другим шоколадним коржами. Хаотично поливаємо розтопленим шоколадом, посипаємо цукровою посипкою.

Смачного!

Омлет завжди буде пишним: що для цього потрібно в нього додати.