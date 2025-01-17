Хто не скуштує – вимагає рецепт: відеорецепт пляцка "Отаман" від Лілії Цвіт

Цей пляцок стане справжньою прикрасою будь-якого столу. "Отаман" поєднує ніжні креми, шоколадні коржі та насичений смак маку.

Це ідеальний десерт для тих, хто любить особливі солодощі. Як приготувати цей смаколик без зайвих зусиль розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб Лілії Цвіт.

Цікаво Не тільки для текстури: навіщо ставити тісто у холодильник

Пляцок "Отаман"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

Для шоколадного коржа:

– 300 грамів борошна;

– 40 грамів какао;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 350 мілілітрів кефіру;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Для макового коржа:

– 90 грамів маку;

– 3 жовтки;

– 90 грамів масла;

– 30 грамів панірувальних сухарів;

– 6 білків;

– 90 грамів цукру;

– 30 грамів борошна.

Для кокосового крему:

– 300 мілілітрів молока;

– 70 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 30 грамів манки;

– 100 грамів кокосової стружки;

– 200 грамів масла.

Для прошарку зі згущеним молоком:

– 500 грамів вареного згущеного молока;

– 300 грамів масла;

– 300 грамів печива "До кави";

– 300 грамів арахісу;

– 1 чайна ложка горілки;

– 1 чайна ложка кави.

Приготування:

Спочатку приготуйте шоколадні коржі. Для цього змішайте борошно, какао, соду та ретельно перемішайте всі сухі інгредієнти. В окремій мисці з’єднайте яйця, цукор, ванільний цукор і кефір, після чого збийте міксером до однорідності. З’єднайте рідку масу з сухою, замішуючи тісто на низькій швидкості міксера, поки воно не стане однорідним. Розділіть тісто на дві рівні частини, оскільки потрібно буде випікати два однакових коржі. Випікайте кожен корж у формі, застеленій пергаментом, при температурі 170 градусів протягом приблизно 20 хвилин. Для макового коржа використовуйте перемелений мак. Залийте мак окропом, проваріть декілька хвилин, після чого охолодіть. Додайте до макової маси жовтки та ретельно перемішайте. Потім додайте розтоплене вершкове масло, панірувальні сухарі та залиште суміш на 10 хвилин. Для приготування крему збийте білки з цукром до пишної стійкої маси. До макової маси додайте борошно та добре перемішайте. Обережно додайте збиті білки, перемішуючи рухами знизу догори, щоб зберегти легкість маси. Викладіть макове тісто у форму того ж розміру, що і для шоколадних коржів, застелену пергаментом. Випікайте при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин. Для прошарку зі згущеним молоком збийте вершкове масло зі згущеним молоком. І масло, і згущене молоко мають бути кімнатної температури. Наприкінці додайте розчинену у горілці каву та знову збийте до однорідності. Додайте до крему подрібнений смажений арахіс і подрібнене печиво, перемішайте. Коли всі компоненти готові, починайте складати пляцок. На перший шоколадний корж викладіть прошарок зі згущеним молоком, рівномірно розподіляючи та добре втрамбовуючи. Зверху покладіть маковий корж. На маковий корж викладіть кокосовий крем, рівномірно розподіляючи. Накрийте другим шоколадним коржем, полийте його розтопленим шоколадом і посипте подрібненим арахісом. Дайте пляцкові настоятися щонайменше 12 годин у прохолодному місці.

Вони такі смачні: як приготувати справжні вергуни.