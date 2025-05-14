Це свято треба леліяти: готуємо легендарний пляцок "Вишиванка" з Лілією Цвіт

День вишиванки – це особливе свято для кожного українця. І сорочка далеко не єдиний спосіб вшанувати цей важливий культурний символ.

Пляцок "Вишиванка" – це саме той десерт, який повинен завтра бути на столах. А зробити його 24 Канал пропонує за рецептом Лілії Цвіт, чиї кулінарні поради стали справжньою знахідкою для господинь.

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Рецепт пляцка "Вишиванка"

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 грамів маргарину;

– 18 грамів розпушувача;

– 120 грамів сметани;

– 3 курячі жовтки;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів какао;

для макової начинки:

– 250 грамів маку;

– 100 грамів цукру;

– 3 білки;

для сирної начинки:

– 1 кілограм кисломолочного сиру;

– 200 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 50 грамів крохмалю;

для крему:

– 300 грамів вершкового масла 73%;

– 250 грамів згущеного молока;

– 10 грамів розчинної кави;

– 10 мілілітрів горілки;

для шоколадної глазурі:

– 100 грамів шоколаду;

– 15 мілілітрів молока 2,5%.

Приготування:

Щоб приготувати тісто, змішайте борошно з розпушувачем і маргарином до крихти, додайте жовтки, цукор і сметану – замісіть. Поділіть масу навпіл, в одну частину втрудіть какао – отримаєте два види тіста: світле й темне. Кожне тісто розділіть ще раз навпіл: темне відправте в морозильник, світле – в холодильник. Тим часом приготуйте сирну начинку: збийте сир із цукром, яйцями та крохмалем до однорідності. Для макової начинки – подрібніть мак, залийте окропом і дайте охолонути. Окремо збийте білки з цукром до пишності й обережно втрудіть у макову масу. Світле тісто рівномірно розподіліть по дну форми. Викладіть на нього шар макової начинки, далі — сирної. Зверху натріть заморожене темне тісто. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дайте коржу охолонути прямо у формі. Повторіть усе для другого коржа. Для крему збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком, додайте розчинену в горілці каву. Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, зверху викладіть другий, щоби темне тісто було всередині. Покрийте поверхню розтопленим шоколадом і поставте в холодильник для просочення.

Смачного!

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