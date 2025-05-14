Це свято треба леліяти: готуємо легендарний пляцок "Вишиванка" з Лілією Цвіт
День вишиванки – це особливе свято для кожного українця. І сорочка далеко не єдиний спосіб вшанувати цей важливий культурний символ.
Пляцок "Вишиванка" – це саме той десерт, який повинен завтра бути на столах. А зробити його 24 Канал пропонує за рецептом Лілії Цвіт, чиї кулінарні поради стали справжньою знахідкою для господинь.
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Рецепт пляцка "Вишиванка"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 грамів маргарину;
– 18 грамів розпушувача;
– 120 грамів сметани;
– 3 курячі жовтки;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів какао;
для макової начинки:
– 250 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 3 білки;
для сирної начинки:
– 1 кілограм кисломолочного сиру;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 50 грамів крохмалю;
для крему:
– 300 грамів вершкового масла 73%;
– 250 грамів згущеного молока;
– 10 грамів розчинної кави;
– 10 мілілітрів горілки;
для шоколадної глазурі:
– 100 грамів шоколаду;
– 15 мілілітрів молока 2,5%.
Приготування:
Щоб приготувати тісто, змішайте борошно з розпушувачем і маргарином до крихти, додайте жовтки, цукор і сметану – замісіть. Поділіть масу навпіл, в одну частину втрудіть какао – отримаєте два види тіста: світле й темне.
Кожне тісто розділіть ще раз навпіл: темне відправте в морозильник, світле – в холодильник.
Тим часом приготуйте сирну начинку: збийте сир із цукром, яйцями та крохмалем до однорідності. Для макової начинки – подрібніть мак, залийте окропом і дайте охолонути.
Окремо збийте білки з цукром до пишності й обережно втрудіть у макову масу.
Світле тісто рівномірно розподіліть по дну форми. Викладіть на нього шар макової начинки, далі — сирної. Зверху натріть заморожене темне тісто.
Випікайте за температури 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дайте коржу охолонути прямо у формі. Повторіть усе для другого коржа.
Для крему збийте м’яке вершкове масло зі згущеним молоком, додайте розчинену в горілці каву.
Зберіть пляцок: змастіть перший корж кремом, зверху викладіть другий, щоби темне тісто було всередині.
Покрийте поверхню розтопленим шоколадом і поставте в холодильник для просочення.
Смачного!
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