Пирог "Вышиванка" – это именно тот десерт, который должен завтра быть на столах. А сделать его 24 Канал предлагает по рецепту Лилии Цвит, чьи кулинарные советы стали настоящей находкой для хозяек.
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Рецепт пляцка "Вышиванка"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 250 граммов маргарина;
– 18 граммов разрыхлителя;
– 120 граммов сметаны;
– 3 куриных желтка;
– 200 граммов сахара;
– 20 граммов какао;
для маковой начинки:
– 250 граммов мака;
– 100 граммов сахара;
– 3 белка;
для творожной начинки:
– 1 килограмм творога;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 50 граммов крахмала;
для крема:
– 300 граммов сливочного масла 73%;
– 250 граммов сгущенного молока;
– 10 граммов растворимого кофе;
– 10 миллилитров водки;
для шоколадной глазури:
– 100 граммов шоколада;
– 15 миллилитров молока 2,5%.
Приготовление:
Чтобы приготовить тесто, смешайте муку с разрыхлителем и маргарином до крошки, добавьте желтки, сахар и сметану – замесите. Поделите массу пополам, в одну часть вмешайте какао – получите два вида теста: светлое и темное.
Каждое тесто разделите еще раз пополам: темное отправьте в морозильник, светлое – в холодильник.
Тем временем приготовьте творожную начинку: взбейте творог с сахаром, яйцами и крахмалом до однородности. Для маковой начинки – измельчите мак, залейте кипятком и дайте остыть.
Отдельно взбейте белки с сахаром до пышности и осторожно вмешайте в маковую массу.
Светлое тесто равномерно распределите по дну формы. Выложите на него слой маковой начинки, далее - творожной. Сверху натрите замороженное темное тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Дайте коржу остыть прямо в форме. Повторите все для второго коржа.
Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком, добавьте растворенный в водке кофе.
Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, сверху выложите второй, чтобы темное тесто было внутри.
Покройте поверхность растопленным шоколадом и поставьте в холодильник для пропитки.
Приятного аппетита!
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