Пирог "Вышиванка" – это именно тот десерт, который должен завтра быть на столах. А сделать его 24 Канал предлагает по рецепту Лилии Цвит, чьи кулинарные советы стали настоящей находкой для хозяек.

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Рецепт пляцка "Вышиванка"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 250 граммов маргарина;

– 18 граммов разрыхлителя;

– 120 граммов сметаны;

– 3 куриных желтка;

– 200 граммов сахара;

– 20 граммов какао;

для маковой начинки:

– 250 граммов мака;

– 100 граммов сахара;

– 3 белка;

для творожной начинки:

– 1 килограмм творога;

– 200 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 50 граммов крахмала;

для крема:

– 300 граммов сливочного масла 73%;

– 250 граммов сгущенного молока;

– 10 граммов растворимого кофе;

– 10 миллилитров водки;

для шоколадной глазури:

– 100 граммов шоколада;

– 15 миллилитров молока 2,5%.

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто, смешайте муку с разрыхлителем и маргарином до крошки, добавьте желтки, сахар и сметану – замесите. Поделите массу пополам, в одну часть вмешайте какао – получите два вида теста: светлое и темное. Каждое тесто разделите еще раз пополам: темное отправьте в морозильник, светлое – в холодильник. Тем временем приготовьте творожную начинку: взбейте творог с сахаром, яйцами и крахмалом до однородности. Для маковой начинки – измельчите мак, залейте кипятком и дайте остыть. Отдельно взбейте белки с сахаром до пышности и осторожно вмешайте в маковую массу. Светлое тесто равномерно распределите по дну формы. Выложите на него слой маковой начинки, далее - творожной. Сверху натрите замороженное темное тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Дайте коржу остыть прямо в форме. Повторите все для второго коржа. Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком, добавьте растворенный в водке кофе. Соберите пирог: смажьте первый корж кремом, сверху выложите второй, чтобы темное тесто было внутри. Покройте поверхность растопленным шоколадом и поставьте в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

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