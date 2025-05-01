1 травня, 15:50
Тануть у роті: корисні желейні цукерки з полуниці, які оцінять діти
Дітям дуже подобаються желейні цукерки, але необов'язково їх купувати – можна зробити їх вдома. Однією з ключових переваг приготування таких домашніх смаколиків є можливість контролювати інгредієнти.
Вам потрібно всього 3 інгредієнти. Сезон полуниці вже розпочався, тому саме час приготувати смакоту. Рецептом полуничних желейних цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
Читайте також Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я
Полуничні желейні цукерки
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 250 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка агар-агар.
Приготування:
- З полуниці зробіть пюре. Перетріть його через сито та розділіть на дві частини.
- В одну частину додайте агар-агар та дайте постояти протягом 30 хвилин. Іншу змішайте з цукром, нагрійте та додайте першу половину суміші з агар-агаром.
- Доведіть суміш до кипіння. Проваріть приблизно 6 хвилин. Постійно помішуйте, щоб не пригоріло.
- Після цього розлийте масу по формочках. Це можуть бути силіконові, для льоду або цукерок.
- Помістіть форми в холодильник – за годину можете вже смакувати полуничні желейні цукерки.
Готово!
Теж смачно: шоколадне масло з горіхами та корицею.