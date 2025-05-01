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1 травня, 15:50
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Тануть у роті: корисні желейні цукерки з полуниці, які оцінять діти

Марта Касіянчук

Дітям дуже подобаються желейні цукерки, але необов'язково їх купувати – можна зробити їх вдома. Однією з ключових переваг приготування таких домашніх смаколиків є можливість контролювати інгредієнти.

Вам потрібно всього 3 інгредієнти. Сезон полуниці вже розпочався, тому саме час приготувати смакоту. Рецептом полуничних желейних цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Полуничні желейні цукерки

  • Час: 1 година 50 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 250 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка агар-агар.

Приготування:

  1. З полуниці зробіть пюре. Перетріть його через сито та розділіть на дві частини.
     
  2. В одну частину додайте агар-агар та дайте постояти протягом 30 хвилин. Іншу змішайте з цукром, нагрійте та додайте першу половину суміші з агар-агаром.
     
  3. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть приблизно 6 хвилин. Постійно помішуйте, щоб не пригоріло.
     
  4. Після цього розлийте масу по формочках. Це можуть бути силіконові, для льоду або цукерок.
     
  5. Помістіть форми в холодильник – за годину можете вже смакувати полуничні желейні цукерки.

Готово!

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