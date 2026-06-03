Полуничний торт без випічки, який виглядає як із вітрини кондитерської

Цей десерт не потребує духовки та цілого дня на кухні. Але точно врятує у розпал полуничного сезону, коли хочеться використати ягоди максимально просто й красиво.

Цей торт подарує вам особливі святкові емоції. Тут головну роботу робить свіжа полуниця, а решта інгредієнтів лише допомагають їй розкритися, зазначає Przyslij przepis. Цікаво Не тільки молоко чи газована вода: на чому варто приготувати млинці Як приготувати полуничний торт? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1,5 кілограма полуниці;

– 900–1200 грамів сиру;

– 1/2 склянки цукру;

– 50 грамів желатину;

– 2 упаковки полуничного желе;

– 2,5 склянки теплої води для желатину;

– 4 склянки гарячої води для желе;

– мигдальні пластівці для оздоблення за бажанням. Дуже смачно та просто / Фото Unsplash Приготування: Полуницю ретельно помийте, переберіть і викладіть на паперові рушники, щоб ягоди добре обсохли. За потреби додатково промокніть їх зверху паперовим рушником. Желатин залийте 2,5 склянками гарячої води та залиште до повного розчинення, час від часу помішуючи. Форму для випікання діаметром 28 – 30 сантиметрів застеліть харчовою плівкою. Гомогенізований сир перекладіть у велику миску, додайте цукор або підсолоджувач і перемішайте до однорідної консистенції. Коли желатин почне злегка густішати, влийте його до сирної маси та ще раз ретельно перемішайте. Приблизно 500 грамів полуниці наріжте четвертинками, додайте до сирної суміші та обережно перемішайте, щоб ягоди рівномірно розподілилися. Перекладіть масу у підготовлену форму, розрівняйте поверхню та поставте в холодильник до застигання. Окремо розчиніть полуничне желе в 4 склянках гарячої води й залиште охолоджуватися. Решту полуниці очистьте від плодоніжок. Коли сирна основа стане достатньо щільною, густо викладіть зверху цілі ягоди. Для зручності плодоніжки варто зрізати так, щоб полуниця могла стояти вертикально. Коли желе почне злегка густішати, дуже обережно залийте ним ягоди. Поверніть десерт у холодильник і залиште щонайменше на кілька годин, а найкраще – на всю ніч. За цей час сирна маса стане ніжнішою, а желейний шар добре застигне. Перед подачею, за бажанням, боки десерту можна прикрасити підсмаженими до золотистого кольору мигдальними пластівцями.