Швидко, а головне бюджетно: смачна сезонна закуска з помідорів

Літня закуска з помідорами та сиром ідеально підійде як для святкових зустрічей, так і для повсякденного столу. Ця страва першою зникає зі столу, тому одразу готуйте кілька порцій.

Неймовірне поєднання томатів та сиру не залишить гостей байдужими. Рецептом помідорів під сиром ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Ця закуска у листковому тісті стане зіркою столу: рецепт, який благатимуть всі подруги Помідори під сиром Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 5 помідорів;

– 200 грамів натертого сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 170 грамів майонезу;

– дрібка солі;

– дрібка чорного перцю;

– 2 гілочки кропу. Приготування: Помийте помідори та наріжте їх кружечками. У посудині змішайте майонез, сіль та перець.

На кружечки помідорів викладіть майонезну суміш. Зверху притрусіть їх натертим сиром. На сир покладіть малесенькі гілочки кропу або притрусіть нарізаною петрушкою.

Викладіть на тарілку помідори й подавайте до столу. Тарілку можна застелити листям салату, а на салат викласти помідори. Смачного! Теж смачно: салат з редискою, шинкою та сиром.