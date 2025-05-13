13 травня, 17:30
Швидко, а головне бюджетно: смачна сезонна закуска з помідорів
Літня закуска з помідорами та сиром ідеально підійде як для святкових зустрічей, так і для повсякденного столу. Ця страва першою зникає зі столу, тому одразу готуйте кілька порцій.
Неймовірне поєднання томатів та сиру не залишить гостей байдужими. Рецептом помідорів під сиром ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Помідори під сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 5 помідорів;
– 200 грамів натертого сиру;
– 2 зубчики часнику;
– 170 грамів майонезу;
– дрібка солі;
– дрібка чорного перцю;
– 2 гілочки кропу.
Приготування:
- Помийте помідори та наріжте їх кружечками. У посудині змішайте майонез, сіль та перець.
- На кружечки помідорів викладіть майонезну суміш. Зверху притрусіть їх натертим сиром. На сир покладіть малесенькі гілочки кропу або притрусіть нарізаною петрушкою.
- Викладіть на тарілку помідори й подавайте до столу. Тарілку можна застелити листям салату, а на салат викласти помідори.
Смачного!
Теж смачно: салат з редискою, шинкою та сиром.