12 серпня, 10:40
І салат, і томатна паста: закриваємо помідори без цукру, які ви захочете зʼїсти ще до зими
Основні тези
- Помідори можна використовувати для приготування універсальної закрутки.
- Заготівлю можна використовувати для супів, гарячих страв або для приготування томатного соку.
Помідори – це чудова можливість приготувати універсальну закрутку, яка врятує в багатьох випадках. А головне – з ними ніколи не буває складно.
Цю закрутку ви почнете використовувати ще до зими, тож потурбуйтеся, щоб запасів точно вистачило на сезон. Її можна використати для супів, заправок для гарнірів, а якщо перебити блендером – то буде томатний сік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як закрутити помідори на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 5 кілограмів помідорів.
Приготування:
- Бланшуємо помідори кипʼятком та очищаємо від шкірки.
- Ріжемо помідори на 4 частини.
- Кладемо в каструлю, доводимо до кипіння. Ось і все – розкладаємо овоч по стерилізованих банках.
- Закриваємо, перевертаємо, закутуємо до охолодження. Усі спеції додаємо перед використанням.
Смачного!
Закрутити томатну пасту можна за лічені хвилини. Усе завдяки простому трюку, який межує із геніальністю – це повинна спробувати кожна господиня.