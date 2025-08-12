Укр Рус
12 серпня, 10:40
І салат, і томатна паста: закриваємо помідори без цукру, які ви захочете зʼїсти ще до зими

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Помідори можна використовувати для приготування універсальної закрутки.
  • Заготівлю можна використовувати для супів, гарячих страв або для приготування томатного соку.

Помідори – це чудова можливість приготувати універсальну закрутку, яка врятує в багатьох випадках. А головне – з ними ніколи не буває складно.

Цю закрутку ви почнете використовувати ще до зими, тож потурбуйтеся, щоб запасів точно вистачило на сезон. Її можна використати для супів, заправок для гарнірів, а якщо перебити блендером – то буде томатний сік, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як закрутити помідори на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти
– 5 кілограмів помідорів. 

Приготування

  1. Бланшуємо помідори кипʼятком та очищаємо від шкірки.
  2. Ріжемо помідори на 4 частини.
  3. Кладемо в каструлю, доводимо до кипіння. Ось і все – розкладаємо овоч по стерилізованих банках.
  4. Закриваємо, перевертаємо, закутуємо до охолодження. Усі спеції додаємо перед використанням. 

Смачного!

Закрутити томатну пасту можна за лічені хвилини. Усе завдяки простому трюку, який межує із геніальністю – це повинна спробувати кожна господиня. 