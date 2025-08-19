Консервовані помідори – це так закрутка, яка обовʼязково є у кожній коморі. У кожного є свій улюблений рецепт, але завжди треба залишати місце для вдалого експерименту.

Насиченість смаку – головний критерій вдало законсервованих помідорів. Вони повинні не просто доповнювати страви, а надавати колоритних відтінків усій трапезі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". До теми Шкірка не лопне: топ-3 секрети консервації помідорів Як замаринувати помідори на зиму? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 банки по 3 літри Інгредієнти:

– 6 – 7 кілограмів помідорів;

– 2 болгарських перці;

– 2 гострих перці;

– 2 корені хрону;

– 2 головки часнику;

– 2 моркви;

– 8 таблеток аспірину;

маринад:

– 5 літрів води;

– 400 грамів цукру;

– 200 грамів солі;

– 250 мілілітрів оцту. Приготування: Воду доводимо до кипіння, додаємо всі інгредієнти для маринаду і варимо кілька хвилин. Через мʼясорубку пропускаємо перці, хрін, часник та моркву. На дно банок розкладаємо овочеву суміш та додаємо по 2 таблетки аспірину. Накладаємо помідори в банки та заливаємо маринадом. Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо на добу. Зберігаємо помідори у темному і прохолодному місці. Смачного! Ароматний компот – це можливість зберегти смак літа на цілий рік. А напій з бузини навіть не треба варити – легшого у приготуванні і не знайдеш.