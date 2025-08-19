Укр Рус
19 серпня, 10:31
Ви подякуєте собі за цю закуску: консервуємо помідори за рецептом з Одещини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Консервовані помідори є популярною заготівлею, яка додає стравам насиченого смаку.
  • Рецепт з Одещини – це вдалий експеримент, який варто спробувати кожному. 

Консервовані помідори – це так закрутка, яка обовʼязково є у кожній коморі. У кожного є свій улюблений рецепт, але завжди треба залишати місце для вдалого експерименту.

Насиченість смаку – головний критерій вдало законсервованих помідорів. Вони повинні не просто доповнювати страви, а надавати колоритних відтінків усій трапезі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Шкірка не лопне: топ-3 секрети консервації помідорів

Як замаринувати помідори на зиму? 

  • Час:  30 хвилин
  • Порцій: 4 банки по 3 літри 

Інгредієнти
– 6 – 7 кілограмів помідорів;
– 2 болгарських перці;
– 2 гострих перці;
– 2 корені хрону;
– 2 головки часнику;
– 2 моркви;
– 8 таблеток аспірину;
маринад: 
– 5 літрів води;
– 400 грамів цукру;
– 200 грамів солі;
– 250 мілілітрів оцту. 

Приготування

  1. Воду доводимо до кипіння, додаємо всі інгредієнти для маринаду і варимо кілька хвилин.
  2. Через мʼясорубку пропускаємо перці, хрін, часник та моркву.
  3. На дно банок розкладаємо овочеву суміш та додаємо по 2 таблетки аспірину.
  4. Накладаємо помідори в банки та заливаємо маринадом.
  5. Закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо на добу.
  6. Зберігаємо помідори у темному і прохолодному місці. 

Смачного!

