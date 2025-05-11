Зайва турбота чи ідеальний результат: чи потрібно обвалювати котлети у борошні
- Обвалювання котлет у борошні додає хрустку скоринку, зберігає соки і захищає від пригорання.
- Цей крок також допомагає зберегти чистоту плити під час приготування.
Соковиті котлети з хрусткою скоринкою – це ідеальне доповнення будь-якої трпези. І зробити їх неповторними допоможе один простий крок.
Часто господині сперечаються щодо того, чи потрібно обвалювати котлети у борошні. Навіщо вдаватися до такого кроку і що він забезпечить – розповідає 24 Канал.
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Що дає обвалювання котлет у борошні
Якщо ви збираєтеся смажити котлети на пательні, то обвалювання їх у борошні майже обов'язкове. Принаймні, цей простий крок дасть вашій страві дуже багато переваг.
Соковита насолода / Фото Freepik
По-перше, ви отримаєте смачну хрустку скоринку. Це справжня візитівка котлет, яка точно додасть вашій страві привабливості та смаку.
Окрім того, це дозволить зберегти всі соки в страві. Котлетка вийде ніжною та м'якою всередині, тож її смак буде просто незабутнім.
Ще один "бонус" – борошно захистить котлети від пригорання. А жир не буде так розприскуватися при контакті з соком, тому ваша плита та робоча поверхня залишаться чистими.
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