Чи мити пропарений рис перед варінням: відповідь здивує багатьох
- Рекомендується промивати будь-який рис, включаючи пропарений, щоб видалити сміття, пил і зайвий крохмаль.
- Час варіння пропареного рису в різних приладах може варіюватися: 25 хвилин в мультиварці, 20 хвилин в каструлі, 15 хвилин в мікрохвильовці, і 40 – 50 хвилин в духовці.
Пропарений рис багатий на необхідні поживні речовини, які покращують травлення, сприяють виведенню токсинів і позитивно впливають на судини, нервову та серцево-судинну системи. Щоб повною мірою насолодитися ним, кухарі повинні опанувати правильну техніку приготування.
Зокрема, багатьох цікавить питання: чи потрібно промивати рис перед варінням. 24 Канал дає відповідь.
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Чи мити пропарений рис перед варінням
Досвідчені кулінари радять промивати будь-який рис, навіть дорогі сорти й пропарений. Річ у тім, що не відомо, де і як він зберігався до того як був запакований. Краще таку крупу помити 2 або 3 рази.
Промивання допомагає видалити з крупи сміття, пил і зайвий крохмаль, який може призвести до того, що рис стане липким. Також промивання допомагає збалансувати смак рису.
Скільки варити рис
Одне з головних питань, яке хвилює багатьох господинь – скільки варити пропарений рис. Варто згадати, що час готування різних видів крупи може мати відчутні відмінності.
Щодо пропарених зерен, то тут багато що залежить від способу варіння:
- якщо розглядати, як варити пропарений рис в мультиварці, то готування займе в середньому 25 хвилин;
- на приготування в каструлі йде близько 20 хвилин, причому після завершення варіння крупу залишають "доходити" ще 5 хвилин;
- в мікрохвильовці рис вариться 15 хвилин;
- при використанні духовки слід почекати до готовності від 40 до 50 хвилин.
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