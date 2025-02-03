В частности, многих интересует вопрос: нужно ли промывать рис перед варкой. 24 Канал дает ответ.

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Мыть ли пропаренный рис перед варкой

Опытные кулинары советуют промывать любой рис, даже дорогие сорта и пропаренный. Дело в том, что не известно, где и как он хранился до того как был запакован. Лучше такую крупу помыть 2 или 3 раза.

Промывка помогает удалить из крупы мусор, пыль и лишний крахмал, который может привести к тому, что рис станет липким. Также промывание помогает сбалансировать вкус риса.

Сколько варить рис

Один из главных вопросов, который волнует многих хозяек – сколько варить пропаренный рис. Стоит упомянуть, что время готовки разных видов крупы может иметь ощутимые отличия.

Относительно пропаренных зерен, то здесь многое зависит от способа варки:

если рассматривать, как варить пропаренный рис в мультиварке, то готовка займет в среднем 25 минут;

на приготовление в кастрюле уходит около 20 минут, причем после завершения варки крупу оставляют "доходить" еще 5 минут;

в микроволновке рис варится 15 минут;

при использовании духовки следует подождать до готовности от 40 до 50 минут.

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