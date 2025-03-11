Звичка чи необхідність: чи потрібно розморожувати готові продукти перед приготуванням

Приготувати їжу наперед або скористатися напівфабрикатами – чудове рішення, коли часу обмаль. Однак не всі знають, чи потрібно їх попередньо розморожувати.

Більшість господинь обов'язково розморожують напівфабрикати або готові продукти перед тим, як їх готувати, чи то пак, розігрівати. Чи дійсно цей крок є необхідним – розповідає 24 Канал.

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Чи варто розморожувати готові продукти

Досвідчені кулінари стверджують: немає жодної потреби у повному розморожуванні готових продуктів або напівфабрикатів. Все, що потрібно – виставити їх за кілька хвилин перед приготуванням.

Готову їжу розморожувати не потрібно / Фото Freepik

Так, якщо ви будете їх обсмажувати, то існує небезпека, що вода з продуктів вступить у реакцію з олією, яка почне бризкати. Аби цього не сталося, краще смажити їжу на меншому вогні, але довше.

Ще одне неочевидне рішення, яке працює просто бездоганно – протушкувати їх, додавши на пательню трішечки води. Так страва залишиться соковитою, а якщо додати сюди улюблені спеції, то й матиме куди глибший смак, аніж ви очікували.

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