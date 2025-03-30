Змішати все, в духовку і готово: рецепт неймовірно простого і смачного кексу до чаю

Кекси – чудова ідея до чаю. Цей швидкий і простий десерт вимагає лише однієї миски для змішування всіх інгредієнтів.

Буде дуже солодко і смачно до чаю. Рецептом простого кексу ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Простий кекс до чаю

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 110 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 150 грамів борошна.

Приготування:

Яйця збийте з цукром та ваніліном. Додайте перетертий кисломолочний сир.

Масло, яке вже має м'яку консистенцію, повільно введіть в масу.

Борошно просійте разом з розпушувачем. Додайте в сирну масу та перекладіть в форму для випікання.

Відправляйте в духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою, щоб вона була суха, а скоринка золотиста.

В самому кінці, коли кекс охолоне, посипте його цукровою пудрою і подавайте до столу.

Смачного!

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