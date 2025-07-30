30 липня, 22:10
Заправка на мільйон: як приготувати пряний оцет за копійки – він робить страви незабутніми
Основні тези
- Пряний оцет можна приготувати самостійно, не витрачаючи багато грошей.
- Він є секретним інгредієнтом, що робить страви незабутніми.
Пряний оцет – це секретний інгредієнт досвідчених господинь. І не треба витрачати на нього купу грошей, адже ви цілком можете зробити його самі.
Додайте пряний оцет до заправки або маринаду – і ви вже ніколи не захочете готувати щось без нього. Він надає стравам пікантної елегантності, яку просто неможливо забути. 24 Канал пропонує приготувати його за простим рецептом з TikTok tanyashlikhtenko.
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Як зробити пряний оцет?
- Час: 10 хвилин + настоювання
- Порцій: залежно від розміру пляшечки
Інгредієнти:
– гострий перець;
– орегано;
– чебрець;
– часник;
– цедра лимона;
– лавровий лист;
– кріп;
– петрушка;
– оцет.
Приготування:
- Беремо красиву та зручну пляшечку.
- Усі інгредієнти та зелень добре миємо.
- Викладаємо інгредієнти в пляшечку. Часник треба почистити, але зубчики повинні бути цілими.
- Заливаємо в пляшечку оцет, найкраще брати яблучний.
- Ставимо у холодильник. Через тиждень пряний оцет можна використовувати у стравах.
Смачного!
Вона підкорила інтернет: швидка і проста закуска з редиски.