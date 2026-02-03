Таких пухких дерунів ви ще не бачили: який інгредієнт зробить з них шедевр

Хрусткі деруни – це завжди багато задоволення та святковий настрій. А якщо знати один секрет, то страва буде на зовсім іншому рівні.

Ідеальні деруни повинні бути не лише хрусткими, а й достатньо пухкими. Це не завжди вдається, але завдяки пораді "Блік" ви завжди будете отримувати саме бажаний результат.

Що додати в деруни, щоб вони були пишними?

Існує простий прийом, який робить картопляні деруни значно легшими й ніжнішими – додавання пекарських дріжджів. Під час бродіння вони взаємодіють із природними цукрами картоплі та насичують масу вуглекислим газом, утворюючи дрібні пори.

Завдяки цьому тісто стає повітряним, деруни краще й рівномірніше пропікаються, всередині залишаються м’якими, а зовні набувають апетитної хрумкої скоринки.

Як бонус: зникає сирий картопляний присмак, а аромат стає виразнішим. Пориста структура також скорочує час смаження, адже така маса швидше прогрівається.

А тепер насолоджуємо особливим смаком улюбленої страви за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати пухкі деруни?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 50 мілілітрів теплої води або молока;

– олія для смаження.

Приготування:

Картоплю почистіть і натріть на дрібній тертці. За потреби злегка відтисніть сік, але частину вологи обов’язково залиште, бо вона потрібна для роботи дріжджів. У теплій рідині розчиніть дріжджі, після чого з’єднайте їх із картоплею, яйцем і сіллю. Поступово всипайте просіяне борошно, поки тісто не стане за консистенцією схожим на густу сметану. Не додавайте зайвого борошна, інакше деруни вийдуть "важкими". Накрийте тісто й залиште його в теплому місці на 1 – 1,5 години, щоб воно піднялося та вкрилося бульбашками. Перед смаженням обережно перемішайте масу, викладайте її ложкою на добре розігріту сковороду та посмажте деруни на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Завдяки дріжджам вони пропечуться швидше, ніж у класичному варіанті.

