Таких пышных драников вы еще не видели: какой ингредиент сделает из них шедевр

Хрустящие деруны – это всегда много удовольствия и праздничное настроение. А если знать один секрет, то блюдо будет на совсем другом уровне.

Идеальные драники должны быть не только хрустящими, но и достаточно пышными. Это не всегда удается, но благодаря совету "Блик" вы всегда будете получать именно желаемый результат.

Что добавить в деруны, чтобы они были пышными?

Существует простой прием, который делает картофельные драники значительно легче и нежнее – добавление пекарских дрожжей. Во время брожения они взаимодействуют с природными сахарами картофеля и насыщают массу углекислым газом, образуя мелкие поры.

Благодаря этому тесто становится воздушным, деруны лучше и равномернее пропекаются, внутри остаются мягкими, а снаружи приобретают аппетитную хрустящую корочку.

Как бонус: исчезает сырой картофельный привкус, а аромат становится более выразительным. Пористая структура также сокращает время жарки, ведь такая масса быстрее прогревается.

А теперь наслаждаемся особым вкусом любимого блюда по рецепту портала Cookpad.

Как приготовить воздушные драники?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 50 миллилитров теплой воды или молока;

– масло для жарки.

Приготовление:

Картофель почистите и натрите на мелкой терке. При необходимости слегка отожмите сок, но часть влаги обязательно оставьте, потому что она нужна для работы дрожжей. В теплой жидкости растворите дрожжи, после чего соедините их с картофелем, яйцом и солью. Постепенно всыпайте просеянную муку, пока тесто не станет по консистенции похожим на густую сметану. Не добавляйте лишней муки, иначе драники получатся "тяжелыми". Накройте тесто и оставьте его в теплом месте на 1 – 1,5 часа, чтобы оно поднялось и покрылось пузырьками. Перед жаркой осторожно перемешайте массу, выкладывайте ее ложкой на хорошо разогретую сковороду и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Благодаря дрожжам они пропекутся быстрее, чем в классическом варианте.

