Точнісінько як у дитинстві: рецепт неймовірно пухких оладок від переможниці "МастерШеф"
- Пухкі оладки – чудова ідея для смачного сніданку.
- Секрет вдалих оладок – "відпочинок" тіста перед смаженням.
Пухкі ніжні оладки – це порція справжньої насолоди для вдалого початку дня. Їх смак всі люблять з дитинства, і завжди варто давати собі можливість поринути у щасливі спогади.
Секрет вдалих оладок – "відпочинок" тіста. Зазвичай їх смажать одразу, але тоді результат виходить не такий ідеальний, як хотілося б. 24 Канал пропонує зробити найкращі оладки за рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Як приготувати пухкі оладки як у дитинстві?
- Час: 20 хвилин + настоювання тіста
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– пів чайної ложки солі.
Приготування:
- Кефір злегка нагріваємо.
- Яйце збиваємо з цукром та сіллю до світлої піни. Додаємо кефір та перемішуємо до однорідності.
- Просіюємо борошно з содою та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 30 хвилин "відпочити".
- Викладаємо оладки на сковорідку ложкою та смажимо з двох боків до золотистості. Тісто забираємо з країв, щоб залишити бульбашки повітря всередині.
- Викладаємо оладки на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подаємо зі сметаною або улюбленим варенням.
Смачного!
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