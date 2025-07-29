Точнісінько як у дитинстві: рецепт неймовірно пухких оладок від переможниці "МастерШеф"

Пухкі ніжні оладки – це порція справжньої насолоди для вдалого початку дня. Їх смак всі люблять з дитинства, і завжди варто давати собі можливість поринути у щасливі спогади.

Секрет вдалих оладок – "відпочинок" тіста. Зазвичай їх смажать одразу, але тоді результат виходить не такий ідеальний, як хотілося б. 24 Канал пропонує зробити найкращі оладки за рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі. Читайте також Вершина ніжності: рулет з маскарпоне без випікання, якому позаздрять кондитерські Як приготувати пухкі оладки як у дитинстві? Час : 20 хвилин + настоювання тіста

: 20 хвилин + настоювання тіста Порцій: 2 Інгредієнти:

– 300 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– пів чайної ложки солі. Приготування: Кефір злегка нагріваємо. Яйце збиваємо з цукром та сіллю до світлої піни. Додаємо кефір та перемішуємо до однорідності. Просіюємо борошно з содою та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 30 хвилин "відпочити". Викладаємо оладки на сковорідку ложкою та смажимо з двох боків до золотистості. Тісто забираємо з країв, щоб залишити бульбашки повітря всередині. Викладаємо оладки на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Подаємо зі сметаною або улюбленим варенням. Смачного! Частина української культури: як приготувати легендарну кашу "Зозуля".