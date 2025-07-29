Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Точнісінько як у дитинстві: рецепт неймовірно пухких оладок від переможниці "МастерШеф"
29 липня, 10:07
2

Точнісінько як у дитинстві: рецепт неймовірно пухких оладок від переможниці "МастерШеф"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пухкі оладки – чудова ідея для смачного сніданку. 
  • Секрет вдалих оладок – "відпочинок" тіста перед смаженням. 

Пухкі ніжні оладки – це порція справжньої насолоди для вдалого початку дня. Їх смак всі люблять з дитинства, і завжди варто давати собі можливість поринути у щасливі спогади.

Секрет вдалих оладок – "відпочинок" тіста. Зазвичай їх смажать одразу, але тоді результат виходить не такий ідеальний, як хотілося б. 24 Канал пропонує зробити найкращі оладки за рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі

Читайте також Вершина ніжності: рулет з маскарпоне без випікання, якому позаздрять кондитерські

Як приготувати пухкі оладки як у дитинстві? 

  • Час: 20 хвилин + настоювання тіста 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 300 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– пів чайної ложки солі. 

Приготування

  1. Кефір злегка нагріваємо. 
  2. Яйце збиваємо з цукром та сіллю до світлої піни. Додаємо кефір та перемішуємо до однорідності. 
  3. Просіюємо борошно з содою та замішуємо тісто. Накриваємо його рушником та залишаємо на 30 хвилин "відпочити".
  4. Викладаємо оладки на сковорідку ложкою та смажимо з двох боків до золотистості. Тісто забираємо з країв, щоб залишити бульбашки повітря всередині. 
  5. Викладаємо оладки на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. 
  6. Подаємо зі сметаною або улюбленим варенням. 

Смачного!

Частина української культури: як приготувати легендарну кашу "Зозуля"