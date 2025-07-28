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Як приготувати кашу "Зозуля"?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів пшона;
– 330 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 65 грамів цукру;
– щіпка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 45 грамів маку;
– 80 грамів масла.
Приготування:
- Пшоно заливаємо окропом у великій каструлі. Відставляємо на 15 хвилин. Окремо заливаємо мак.
- Пшоно промиваємо, мак – проціджуємо.
- Розкладаємо кашу в горщики, заливаємо молоком та ретельно перемішуємо.
- Запікаємо кашу 20 хвилин при 190 градусах.
- Яйця збиваємо з сіллю, цукром, та ванільним цукром.
- Вливаємо до каші яєчну масу, половину масла та мак, добре перемішуємо.
- Запікаємо ще 10 – 15 хвилин, решту масла додаємо до готової каші.
Смачного!
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