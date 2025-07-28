Этому легендарному блюду уже более 100 лет, однако никто не осмелится сказать, что оно потеряло актуальность. Подайте его с любимым мясом – и ваши родные будут в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне.Вінниця".

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Как приготовить кашу "Кукушка"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов пшена;

– 330 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 65 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 45 граммов мака;

– 80 граммов масла.

Приготовление:

Пшено заливаем кипятком в большой кастрюле. Отставляем на 15 минут. Отдельно заливаем мак. Пшено промываем, мак – процеживаем. Раскладываем кашу в горшочки, заливаем молоком и тщательно перемешиваем. Запекаем кашу 20 минут при 190 градусах. Яйца взбиваем с солью, сахаром, и ванильным сахаром. Вливаем к каше яичную массу, половину масла и мак, хорошо перемешиваем. Запекаем еще 10 – 15 минут, остальное масло добавляем к готовой каше.

Приятного аппетита!

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