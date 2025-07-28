Этому легендарному блюду уже более 100 лет, однако никто не осмелится сказать, что оно потеряло актуальность. Подайте его с любимым мясом – и ваши родные будут в восторге, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне.Вінниця".

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Как приготовить кашу "Кукушка"?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 100 граммов пшена;
– 330 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 65 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 45 граммов мака;
– 80 граммов масла.

Приготовление:

  1. Пшено заливаем кипятком в большой кастрюле. Отставляем на 15 минут. Отдельно заливаем мак.
  2. Пшено промываем, мак – процеживаем.
  3. Раскладываем кашу в горшочки, заливаем молоком и тщательно перемешиваем.
  4. Запекаем кашу 20 минут при 190 градусах.
  5. Яйца взбиваем с солью, сахаром, и ванильным сахаром.
  6. Вливаем к каше яичную массу, половину масла и мак, хорошо перемешиваем.
  7. Запекаем еще 10 – 15 минут, остальное масло добавляем к готовой каше.

Приятного аппетита!

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