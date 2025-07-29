Секрет удачных оладий – "отдых" теста. Обычно их жарят сразу, но тогда результат получается не такой идеальный, как хотелось бы. 24 Канал предлагает сделать лучшие оладьи по рецепту победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Как приготовить воздушные оладьи как в детстве?

Время : 20 минут + настаивание теста

: 20 минут + настаивание теста Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

Кефир слегка нагреваем слегка нагреваем. Яйцо взбиваем с сахаром и солью до светлой пены. Добавляем кефир и перемешиваем до однородности. Просеиваем муку с содой и замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут "отдохнуть". Выкладываем оладьи на сковородку ложкой и жарим с двух сторон до золотистости. Тесто убираем с краев, чтобы оставить пузырьки воздуха внутри. Выкладываем оладьи на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Подаем со сметаной или любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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