Секрет удачных оладий – "отдых" теста. Обычно их жарят сразу, но тогда результат получается не такой идеальный, как хотелось бы. 24 Канал предлагает сделать лучшие оладьи по рецепту победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Как приготовить воздушные оладьи как в детстве?

  • Время: 20 минут + настаивание теста
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– пол чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Кефир слегка нагреваем слегка нагреваем.
  2. Яйцо взбиваем с сахаром и солью до светлой пены. Добавляем кефир и перемешиваем до однородности.
  3. Просеиваем муку с содой и замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 30 минут "отдохнуть".
  4. Выкладываем оладьи на сковородку ложкой и жарим с двух сторон до золотистости. Тесто убираем с краев, чтобы оставить пузырьки воздуха внутри.
  5. Выкладываем оладьи на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  6. Подаем со сметаной или любимым вареньем.

Приятного аппетита!

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