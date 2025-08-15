Пундики – це страва з історією, яку повинен скуштувати кожен українець. Вони легкі у приготуванні та мають незабутній смак.

Насправді свій рецепт пундиків мав кожен регіон України, але особливо смачними та колоритними вони виходили на Полтавщині. 24 Канал пропонує доторкнутися до смаку історії за рецептом ютуб-каналу "Всесвіт Рецептів".

Як приготувати полтавські пундики?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 12 пундиків

Інгредієнти:

пундики:

– 1 яйце;

– пів чайної ложки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 300 мілілітрів кефіру;

– 500 грамів борошна;

– пів чайної ложки соди;

– олія;

засмажка:

– 150 грамів солі;

– 2 цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Збийте яйце з цукром і сіллю. Влийте кефір та добре перемішайте до однорідності. Борошно просійте, додайте соду, а потім кефірну суміш. Замісіть руками м’яке тісто й дайте йому відпочити 20 хвилин. Для засмажки наріжте сало маленькими кубиками та витопіть на сковороді до утворення шкварок. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до золотистого відтінку. Посоліть і поперчіть до смаку. Тісто поділіть на 12 шматочків, розкачайте коржі як на мініпіцу. Обсмажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. Потім застеліть деко пергаментом, викладайте пундики стосиками по кілька штук, перекладаючи їх шкварками з цибулею. Запікайте при 130 – 140 градусах приблизно 5 – 7 хвилин.

Смачного!

Смачного!