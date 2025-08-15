Пундики – это блюдо с историей, которое должен попробовать каждый украинец. Они легкие в приготовлении и имеют незабываемый вкус.

На самом деле свой рецепт пундиков имел каждый регион Украины, но особенно вкусными и колоритными они выходили на Полтавщине. 24 Канал предлагает прикоснуться к вкусу истории по рецепту ютуб-канала "Вселенная Рецептов".

Интересно Все понятно еще у витрины: как определить, или свежее мясо

Как приготовить полтавские пундики?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 12 пундиков

Ингредиенты:

пундики:

– 1 яйцо;

– пол чайной ложки сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 300 миллилитров кефира;

– 500 граммов муки;

– пол чайной ложки соды;

– растительное масло;

зажарка:

– 150 граммов соли;

– 2 лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Влейте кефир и хорошо перемешайте до однородности. Муку просейте, добавьте соду, а затем кефирную смесь. Замесите руками мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут. Для зажарки нарежьте сало маленькими кубиками и вытопите на сковороде до образования шкварок. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до золотистого оттенка. Посолите и поперчите по вкусу. Тесто поделите на 12 кусочков, раскатайте лепешки как на мини-пиццу. Обжарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. Затем застелите противень пергаментом, выкладывайте пундики стопками по несколько штук, перекладывая их шкварками с луком. Запекайте при 130 – 140 градусах примерно 5 – 7 минут.

Приятного аппетита!

Украинская кухня богата на невероятные блюда. Например, аутентичный кныш с салом не оставит равнодушным даже гурманов.