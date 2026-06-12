12 червня, 18:18
Навіть велику каструлю зникають за хвилини: найлегше сезонне кабачкове рагу
Кабачки дають можливість швидко та смачно нагодувати навіть велику сімʼю. Це той інгредієнт, який смакує абсолютно усім.
Рагу – це чудове рішення після важкого дня, коли стояти біля плити не хочеться, але треба зібрати рідних за столом. А з кабачками воно ще й виходить особливо апетитним, розповідає cook_with_me_at_home.
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Як приготувати рагу з кабачків?
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 1 столова ложка масла гхі;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 перець;
– 4 зубчики часнику;
– 6 помідорів;
– спеції: сіль, мелений перець, хмелі-сунелі;
– лавровий лист;
– зелень;
заливка:
– 200 грамів сметани;
– 150 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка борошна.
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Приготування:
- Невеликі молоді кабачки наріжте півкільцями та підрум'яньте з обох боків на сухій пательні.
- Окремо на вершковому маслі обсмажте подрібнену цибулю, додайте до неї скибочки моркви, кубики солодкого перцю та січений часник, після чого готуйте все разом протягом 5 хвилин.
- Далі викладіть до овочів кубики помідорів та обсмажені кабачки, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
- Додайте спеції з лавровим листом, прогрійте кілька хвилин і залийте сумішшю зі сметани, молока та борошна.
- Томіть страву під кришкою ще 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, а наприкінці всипте свіжу зелень, перемішайте і за пару хвилин зніміть з вогню.