Соковиті реберця в духовці: запікаємо неймовірно запашну страву

Запечені реберця є популярним вибором як для буденного столу, так і для святкового. Ця страва, приготована в духовці, гарантує, що м'ясо залишається соковитим і водночас набуває насиченого пікантного смаку.

Їх можна подавати з різними гарнірами та соусами. Як смачно запекти ребра в духовці розповідає 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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Свинячі ребра, запечені в духовці

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1,2 кілограма свинячих реберець;

– 4 – 6 столових ложок соєвого соусу;

– 4 столових ложок томатного соусу або кетчупу;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– 2 столові ложки меду;

– 2 – 4 столові ложки олії рослинної;

– 2 – 4 столові ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 – 2 чайні ложки часнику сушеного;

– 1 чайна ложка меленого перцю;

– дрібка копченої паприки.

Приготування:

Ребра промийте та розріжте, але не до кінця, щоб вийшло свого роду "віяло". Перекладіть їх у місткість і приготуйте маринад.

Змішайте соєвий соус з сіллю, часником, кетчупом, гірчицею, рідким медом, лимоном, перцем та олією. Все добре перемішайте до однорідності.

Залийте ребра маринадом, добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.

Деко для запікання застеліть алюмінієвою фольгою так, щоб вистачило потім накрити ребра. Викладіть мариновані реберця, посипте копченою паприкою та залийте половиною маринаду.

Накриваємо алюмінієвою плівкою, поставте у розігріту до 180 градів духовку на 40 хвилин.

Дістаньте реберця та залийте другою частиною маринаду. Запікайте ще 15 хвилин, але вже без фольги.

Готово!

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