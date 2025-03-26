Їх можна подавати з різними гарнірами та соусами. Як смачно запекти ребра в духовці розповідає 24 Канал з посиланням на Еспресо.
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Свинячі ребра, запечені в духовці
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма свинячих реберець;
– 4 – 6 столових ложок соєвого соусу;
– 4 столових ложок томатного соусу або кетчупу;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 2 столові ложки меду;
– 2 – 4 столові ложки олії рослинної;
– 2 – 4 столові ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 – 2 чайні ложки часнику сушеного;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– дрібка копченої паприки.
Приготування:
- Ребра промийте та розріжте, але не до кінця, щоб вийшло свого роду "віяло". Перекладіть їх у місткість і приготуйте маринад.
- Змішайте соєвий соус з сіллю, часником, кетчупом, гірчицею, рідким медом, лимоном, перцем та олією. Все добре перемішайте до однорідності.
- Залийте ребра маринадом, добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
- Деко для запікання застеліть алюмінієвою фольгою так, щоб вистачило потім накрити ребра. Викладіть мариновані реберця, посипте копченою паприкою та залийте половиною маринаду.
- Накриваємо алюмінієвою плівкою, поставте у розігріту до 180 градів духовку на 40 хвилин.
- Дістаньте реберця та залийте другою частиною маринаду. Запікайте ще 15 хвилин, але вже без фольги.
Готово!
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