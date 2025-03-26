Їх можна подавати з різними гарнірами та соусами. Як смачно запекти ребра в духовці розповідає 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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Свинячі ребра, запечені в духовці

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1,2 кілограма свинячих реберець;
– 4 – 6 столових ложок соєвого соусу;
– 4 столових ложок томатного соусу або кетчупу;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 2 столові ложки меду;
– 2 – 4 столові ложки олії рослинної;
– 2 – 4 столові ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 – 2 чайні ложки часнику сушеного;
– 1 чайна ложка меленого перцю;
– дрібка копченої паприки.

Приготування:

  1. Ребра промийте та розріжте, але не до кінця, щоб вийшло свого роду "віяло". Перекладіть їх у місткість і приготуйте маринад.
  2. Змішайте соєвий соус з сіллю, часником, кетчупом, гірчицею, рідким медом, лимоном, перцем та олією. Все добре перемішайте до однорідності.
  3. Залийте ребра маринадом, добре перемішайте, накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 30 хвилин.
  4. Деко для запікання застеліть алюмінієвою фольгою так, щоб вистачило потім накрити ребра. Викладіть мариновані реберця, посипте копченою паприкою та залийте половиною маринаду.
  5. Накриваємо алюмінієвою плівкою, поставте у розігріту до 180 градів духовку на 40 хвилин.
  6. Дістаньте реберця та залийте другою частиною маринаду. Запікайте ще 15 хвилин, але вже без фольги.

Готово!

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