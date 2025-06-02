Легендарна закуска: готуємо биту редиску, яка збагатить будь-яку трапезу
- Редиска є популярною сезонною закускою, яка добре поєднується з гарнірами та стравами.
- Редиска в часниковому маринаді особливо смачна з м'ясом та печеною картоплею.
Редиска – один з головних сезонних хітів. Закуски з нею виходять пікантними та смачними, тому ідеального доповнюють улюблені гарніри та страви.
Редиска в часниковому маринаді – це закуска, яку точно варто спробувати у поєднанні з улюбленим мʼясом та гарнірами. Особливо вона смакує з печеною картоплею, це просто ідеальний дует смаків, розповідає 24 Канал з посиланням на NovaStrava.
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Рецепт битої редиски
- Час: 10 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів редиски;
– 2 зубчики часнику;
– пів чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 2 столові ложки води;
– 30 мілілітрів олії;
– зелень до смаку.
Приготування:
Ретельно вимийте редиску, обріжте кінчики з обох боків.
Кожен овоч злегка роздушіть качалкою або плоскою частиною ножа, завдяки тріщинам редиска краще вбере маринад.
Складіть редиску в скляну банку або харчовий контейнер із щільною кришкою. Додайте подрібнений часник, дрібку солі, трохи цукру, оцет, воду, рослинну олію й свіжу зелень, нарізану довільно.
Закрийте ємність і добре струсіть її кілька разів, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися.
Поставте в холодильник щонайменше на пів години. Перед тим як подавати, ще раз перемішайте вміст.
Смачного!
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