Такі "як на базарі": неймовірно соковиті чебуреки, які вдаються всім

Соковитий чебурек здатен викликати шалений апетит абсолютно у всіх. Ніж не тісто, соковите мʼясо та бульйон, який так і стікає по пальцях – перед цим просто неможливо встояти.

Для того, щоб задоволення було максимальним, ви можете поекспериментувати з начинкою на ваш смак, навіть змішати кілька сортів мʼяса. І не забудьте ароматну зелень – вона додасть страві характерного колориту, розповідає 24 Канал. Не пропустіть Раз і готово: готуємо ліниві деруни, які виходять смачнішими за класичні Рецепт чебуреків Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 400 грамів води;

– 100 грамів олії;

– 1 чайна ложка солі;

для начинки:

– 600 грамів яловичого фаршу;

– 200 грамів яловичого жиру;

– 1 ложка солі;

– 500 грамів води;

– кінза;

– зелена цибуля;

– чилі;

– часник;

– 50 грамів соєвого соусу;

– 1 чайна ложка ворчестеру. Приготування: Для тіста з'єднуємо борошно, окріп, сіль і рослинну олію. Замішуємо тісто до еластичності, загортаємо у харчову плівку й залишаємо "відпочити". Тим часом готуємо начинку: змішуємо яловичий фарш із жиром, додаємо дрібно нарізані інші інгредієнти, приправляємо спеціями та добре перемішуємо. Готове тісто розкачуємо, ділимо на частини й формуємо чебуреки. У центр кожного кладемо начинку, після чого ретельно заліплюємо краї. Смажимо чебуреки на гарячій сковороді з достатньою кількістю олії до рум’яної скоринки з обох боків. Готові вироби викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати надлишок жиру, і подаємо гарячими. Смачного! Швидко та смачно: сосиска в лаваші – найкращий перекус.