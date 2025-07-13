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13 липня, 21:05
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Такі "як на базарі": неймовірно соковиті чебуреки, які вдаються всім

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Чебуреки відомі своєю соковитістю та апетитністю.
  • Для максимального задоволення можна поекспериментувати з начинкою, змішавши кілька видів мʼяса. 

Соковитий чебурек здатен викликати шалений апетит абсолютно у всіх. Ніж не тісто, соковите мʼясо та бульйон, який так і стікає по пальцях – перед цим просто неможливо встояти.

Для того, щоб задоволення було максимальним, ви можете поекспериментувати з начинкою на ваш смак, навіть змішати кілька сортів мʼяса. І не забудьте ароматну зелень – вона додасть страві характерного колориту, розповідає 24 Канал.

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Рецепт чебуреків 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм борошна;
– 400 грамів води;
– 100 грамів олії;
– 1 чайна ложка солі;
для начинки:
– 600 грамів яловичого фаршу;
– 200 грамів яловичого жиру;
– 1 ложка солі;
– 500 грамів води;
– кінза;
– зелена цибуля;
– чилі;
– часник;
– 50 грамів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка ворчестеру.

Приготування

  1. Для тіста з'єднуємо борошно, окріп, сіль і рослинну олію. Замішуємо тісто до еластичності, загортаємо у харчову плівку й залишаємо "відпочити".

  2. Тим часом готуємо начинку: змішуємо яловичий фарш із жиром, додаємо дрібно нарізані інші інгредієнти, приправляємо спеціями та добре перемішуємо.

  3. Готове тісто розкачуємо, ділимо на частини й формуємо чебуреки. У центр кожного кладемо начинку, після чого ретельно заліплюємо краї.

  4. Смажимо чебуреки на гарячій сковороді з достатньою кількістю олії до рум’яної скоринки з обох боків.

  5. Готові вироби викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати надлишок жиру, і подаємо гарячими.

Смачного!

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