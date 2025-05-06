6 травня, 08:28
Ця класика завжди актуальна: рецепт форшмаку, перевірений часом – не закуска, а насолода
Одеський форшмак – це закуска, яка стала відома ледь не на весь світ. І відтворити цей кулінарний винахід легко може кожен.
Серед безлічі одеських страв форшмак займає особливе місце в серцях як місцевих мешканців, так і всіх, кому бодай раз випадало куштувати цю смакоту. Це не просто смачна закуска на кожен день – це частина історії, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт форшмаку
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів оселедця;
– 2 варених яйця;
– половина цибулі;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– половина яблука;
– свіжа зелень;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Оселедець ретельно очищаємо від шкіри та видаляємо всі кісточки. Цибулю й яблуко також очищаємо від шкірки.
- Яйця відварюємо на круто, охолоджуємо й знімаємо шкаралупу.
- Для маринування цибулі нарізаємо її тонкими скибками, перекладаємо в миску. Змішуємо гарячу воду, оцет, цукор і сіль у рівних частинах, заливаємо цибулю маринадом і залишаємо на 10 – 15 хвилин настоятися.
- Після цього в чашу блендера викладаємо мариновану цибулю, філе оселедця, половинку очищеного яблука та варені яйця. Подрібнюємо до однорідної, гладкої маси.
- У вже готовий форшмак додаємо трохи розтопленого вершкового масла (приблизно чайну ложку) і ще раз добре перемішуємо.
- Подавайте на скибках хрусткого багета, прикрасивши зверху дрібно нарізаною свіжою зеленню.
Смачного!
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