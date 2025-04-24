Вийдуть насиченими та соковитими: як приготувати ідеальні фрикадельки

Фрикадельки – чудовий додаток для супу або улюбленого гарніру. І готувати їх куди легше, ніж може здаватися на перший погляд.

Для того, щоб фрикадельки вийшли соковитими, але водночас тримали форму, потрібно правильно обрати додаткові інгредієнти. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом порталу Oboz. Читайте також Про нього знають лише досвідчені кулінари: соус з 2 інгредієнтів для мʼяса, риби та салатів Рецепт фрикадельок Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів яловичого фаршу;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 4 гілочки кропу;

– 2 яйця;

– сіль та перець до смаку;

– дрібка цукру. Приготування: У миску з яловичим фаршем додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю — вона зробить фрикадельки більш соковитими та ароматними. До м’ясної маси додаємо подрібнений часник. Подрібнюємо свіжу зелень і додаємо до фаршу. Вбиваємо яйце, щоб фрикадельки добре тримали структуру. Солимо та перчимо до смаку, додаємо цукор і перемішуємо до однорідної консистенції. Якщо фарш вийшов надто мʼяким, то можна додати трішки панірувальних сухарів або борошна. Готові фрикадельки можна варити у супі чи бульйоні або обсмажити з овочами на пательні. Смачного! Готуй хоч кожного дня: салат з авокадо за 5 хвилин.