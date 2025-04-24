Для того, чтобы фрикадельки получились сочными, но в то же время держали форму, нужно правильно выбрать дополнительные ингредиенты. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту портала Oboz.

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Рецепт фрикаделек

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов говяжьего фарша;

– 1 лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 4 веточки укропа;

– 2 яйца;

– соль и перец по вкусу;

– щепотка сахара.

Приготовление:

В миску с говяжьим фаршем добавляем мелко нарезанный репчатый лук - он сделает фрикадельки более сочными и ароматными. К мясной массе добавляем измельченный чеснок. Измельчаем свежую зелень и добавляем к фаршу. Вбиваем яйцо, чтобы фрикадельки хорошо держали структуру. Солим и перчим по вкусу, добавляем сахар и перемешиваем до однородной консистенции. Если фарш получился слишком мягким, то можно добавить немного панировочных сухарей или муки. Готовые фрикадельки можно варить в супе или бульоне или обжарить с овощами на сковороде.

Приятного аппетита!

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