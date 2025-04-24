Для того, чтобы фрикадельки получились сочными, но в то же время держали форму, нужно правильно выбрать дополнительные ингредиенты. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту портала Oboz.
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Рецепт фрикаделек
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 4 веточки укропа;
– 2 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка сахара.
Приготовление:
- В миску с говяжьим фаршем добавляем мелко нарезанный репчатый лук - он сделает фрикадельки более сочными и ароматными.
- К мясной массе добавляем измельченный чеснок.
- Измельчаем свежую зелень и добавляем к фаршу.
- Вбиваем яйцо, чтобы фрикадельки хорошо держали структуру.
- Солим и перчим по вкусу, добавляем сахар и перемешиваем до однородной консистенции.
- Если фарш получился слишком мягким, то можно добавить немного панировочных сухарей или муки.
- Готовые фрикадельки можно варить в супе или бульоне или обжарить с овощами на сковороде.
Приятного аппетита!
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