1 квітня, 22:35
Ваша паска буде найгарніша: готуємо глазур без яєць з переможницею "МастерШеф"
Вдала паска повинна бути такою ж красивою, як і смачною. І глазур відіграє в цьому ключову роль.
У кожної господині є свій рецепт глазурі для паски, однак завше краще навчатися в майстів своєї справи. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким переможниця 12 сезону "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт глазурі на паску без яєць
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 50 мілілітрів води;
–дрібка лимонної кислоти;
– 5 грамів желатину.
Приготування:
- Желатин заливаємо половиною води і чекаємо, щоб набухнув.
- В сотейник кладемо пудру, заливаємо водою, що залишилася, і додаємо лимонну кислоту.
- Доводимо до кипіння, постійно помішуючи, і варимо ще 20 – 30 секунд, щоб розчинилися усі крупинки.
- Знімаємо з вогню, даємо трішки вистигнути, інакше желатин не спрацює. Коли бульбашки осядуть – додаємо желатин і швидко перемішуємо.
- Збиваємо рідину міксером на високій швидкості до міцних піків.
- Викладаємо глазур на паски та швидко прикрашаємо.
Смачного!
Не липне та не кришиться: рецепт завжди вдалої глазурі.