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1 квітня, 22:35
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Ваша паска буде найгарніша: готуємо глазур без яєць з переможницею "МастерШеф"

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Вдала паска повинна бути такою ж красивою, як і смачною. І глазур відіграє в цьому ключову роль.

У кожної господині є свій рецепт глазурі для паски, однак завше краще навчатися в майстів своєї справи. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким переможниця 12 сезону "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася у своєму інстаграмі

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Рецепт глазурі на паску без яєць 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 1

Інгредієнти
– 100 грамів цукрової пудри;
– 50 мілілітрів води;
–дрібка лимонної кислоти;
– 5 грамів желатину. 

Приготування

  1. Желатин заливаємо половиною води і чекаємо, щоб набухнув. 
  2. В сотейник кладемо пудру, заливаємо водою, що залишилася, і додаємо лимонну кислоту. 
  3. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи, і варимо ще 20 – 30 секунд, щоб розчинилися усі крупинки. 
  4. Знімаємо з вогню, даємо трішки вистигнути, інакше желатин не спрацює. Коли бульбашки осядуть – додаємо желатин і швидко перемішуємо. 
  5. Збиваємо рідину міксером на високій швидкості до міцних піків. 
  6. Викладаємо глазур на паски та швидко прикрашаємо. 

Смачного!

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