Ваша паска буде найгарніша: готуємо глазур без яєць з переможницею "МастерШеф"

Вдала паска повинна бути такою ж красивою, як і смачною. І глазур відіграє в цьому ключову роль.

У кожної господині є свій рецепт глазурі для паски, однак завше краще навчатися в майстів своєї справи. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким переможниця 12 сезону "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася у своєму інстаграмі. Не пропустіть Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк Рецепт глазурі на паску без яєць Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 100 грамів цукрової пудри;

– 50 мілілітрів води;

–дрібка лимонної кислоти;

– 5 грамів желатину. Приготування: Желатин заливаємо половиною води і чекаємо, щоб набухнув. В сотейник кладемо пудру, заливаємо водою, що залишилася, і додаємо лимонну кислоту. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи, і варимо ще 20 – 30 секунд, щоб розчинилися усі крупинки. Знімаємо з вогню, даємо трішки вистигнути, інакше желатин не спрацює. Коли бульбашки осядуть – додаємо желатин і швидко перемішуємо. Збиваємо рідину міксером на високій швидкості до міцних піків. Викладаємо глазур на паски та швидко прикрашаємо. Смачного! Не липне та не кришиться: рецепт завжди вдалої глазурі.