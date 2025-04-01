У кожної господині є свій рецепт глазурі для паски, однак завше краще навчатися в майстів своєї справи. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким переможниця 12 сезону "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт глазурі на паску без яєць

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 50 мілілітрів води;
–дрібка лимонної кислоти;
– 5 грамів желатину.

Приготування:

  1. Желатин заливаємо половиною води і чекаємо, щоб набухнув.
  2. В сотейник кладемо пудру, заливаємо водою, що залишилася, і додаємо лимонну кислоту.
  3. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи, і варимо ще 20 – 30 секунд, щоб розчинилися усі крупинки.
  4. Знімаємо з вогню, даємо трішки вистигнути, інакше желатин не спрацює. Коли бульбашки осядуть – додаємо желатин і швидко перемішуємо.
  5. Збиваємо рідину міксером на високій швидкості до міцних піків.
  6. Викладаємо глазур на паски та швидко прикрашаємо.

Смачного!

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