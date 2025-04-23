Наче зі столу вишуканого ресторану: як перетворити елементарні гречаники на шедевр
Гречаники є цілком популярною альтернативою котлетам, які з правильним рецептом можна перетворити на шедевр. Головне – не боятися експериментів та дати волю фантазії.
Магія кулінарії полягає в тому, щоб навіть з найпростіших інгредієнтів створювати красу, яка потішить очі і подарує особливі смакові відчуття. 24 Канал пропонує такий досвід з рецептом порталу Shuba.
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Рецепт гречаників
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 650 грамів гречаної каші;
– 700 грамів курячого фаршу;
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець та сушений часник до смаку;
соус:
– 150 грамів цибулі;
– 2 столові ложки олії;
– 500 мілілітрів томатного соку;
– сіль, перець та паприка до смаку;
– 2 столові ложки сметани.
Приготування:
- З'єднайте охолоджену після варіння гречку з сирим м’ясним фаршем, дрібно нашаткованою цибулею, сухарями та яйцями. Приправте сіллю й улюбленими спеціями. Добре перемішайте масу вручну до однорідності.
- З отриманої суміші сформуйте гречаники. Щоб маса не липла до долонь, змочуйте руки у воді. Ліпіть котлетки або кульки — вибирайте форму на свій смак.
- Розігрійте на сковороді олію, обсмажте гречаники з обох боків до появи рум’яної скоринки.
- Тим часом приготуйте соус. У сотейнику або глибокій пательні підсмажте трохи цибулі, влийте томатний сік або розведену водою томатну пасту (приблизно 2 столові ложки на пів літра води). Додайте сіль, спеції та сметану. Перемішайте до однорідності.
- Коли соус почне кипіти, перекладіть до нього обсмажені гречаники. Накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні близько 15 хвилин.
- Готову страву подавайте, посипавши свіжою зеленню.
Смачного!
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