Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою

Не треба вигадувати складних маніпуляцій, щоб потішити рідних смачною вечерею. Кабачки – чудова та доступна основа, яку потрібно лише трішки вдосконалити за допомогою простих інгредієнтів.

Завдяки елементарному рецепту та простим інгредієнтам можна подати на стіл справжній шедевр. Кабачки у поєднанні з соковитою начинкою – чудовий варіант для затишної сімейної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні рецепти від Надії".

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Рецепт човників з кабачків

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 молоді кабачки;

– 30 грамів вершкового масла;

маринад:

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику;

– пів чайної ложки прованських трав;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 1 – 2 помідори;

– 50 грамів твердого сиру;

– пучок кропу;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розрізаємо кабачки на 2 частини, викладаємо на форму, застелену фольгою. Робимо на кабачках надрізи, щоб вони добре просочилися маринадом та начинкою. Змащуємо їх вершковим маслом. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Змащуємо кабачки і запікаємо в духовці при 200 градусах 25 хвилин. Помідори нарізаємо невеликими кубиками, натираємо сир, додаємо подрібнений кріп, та додаємо решту інгредієнтів. Ретельно перемішуємо. Рівномірно розподіляємо начинку по кабачках і запікаємо їх ще 10 хвилин.

Смачного!

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