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9 червня, 19:43
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Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • "Човники" з кабачків з оригінальною начинкою – чудова опція для сімейної вечері.
  • Вони легкі у приготуванні і потребують лише найпростіших інгредієнтів. 

Не треба вигадувати складних маніпуляцій, щоб потішити рідних смачною вечерею. Кабачки – чудова та доступна основа, яку потрібно лише трішки вдосконалити за допомогою простих інгредієнтів.

Завдяки елементарному рецепту та простим інгредієнтам можна подати на стіл справжній шедевр. Кабачки у поєднанні з соковитою начинкою – чудовий варіант для затишної сімейної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні рецепти від Надії". 

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Рецепт човників з кабачків 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 3 молоді кабачки;
– 30 грамів вершкового масла;
маринад: 
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– пів чайної ложки прованських трав;
– сіль та перець до смаку;
начинка
– 1 – 2 помідори;
– 50 грамів твердого сиру;
– пучок кропу;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Розрізаємо кабачки на 2 частини, викладаємо на форму, застелену фольгою.
  2. Робимо на кабачках надрізи, щоб вони добре просочилися маринадом та начинкою. Змащуємо їх вершковим маслом.
  3. Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Змащуємо кабачки і запікаємо в духовці при 200 градусах 25 хвилин. 
  4. Помідори нарізаємо невеликими кубиками, натираємо сир, додаємо подрібнений кріп, та додаємо решту інгредієнтів. Ретельно перемішуємо.
  5. Рівномірно розподіляємо начинку по кабачках і запікаємо їх ще 10 хвилин. 

Смачного!

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