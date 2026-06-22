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22 червня, 12:40
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Цей кляр для відбивних став хітом TikTok: м’ясо виходить у неймовірній скоринці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Відбивні легко зіпсувати не м’ясом, а саме кляром. Він може вийти надто густим, прісним або просто сповзти на сковороді, залишивши шматок без тієї самої рум’яної скоринки.

У цьому рецепті головну роль має цибуля, яку додають просто в кляр. Вона робить смак виразнішим, а самі відбивні після смаження виходять соковитими й добре тримають покриття, зазначає кулінарка Алла Мороз. 

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Як приготувати ідеальний кляр на відбивні? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 цибулина;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль;
– перець;
– підготовлені відбивні;
– олія для смаження;

Як зробити соковиті відбивні: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Яйця вбийте в миску, додайте сметану, майонез, сіль і перець.
  2. Цибулю натріть на дрібній тертці та перекладіть до решти інгредієнтів. Всипте борошно й добре перемішайте кляр до однорідної консистенції.
  3. Відбивні заздалегідь посоліть і поперчіть.
  4. Занурте кожен шматок м’яса в цибулевий кляр так, щоб він рівномірно покрив відбивну з усіх боків.
  5. Викладіть м’ясо на розігріту сковороду з олією та смажте до рум’яної скоринки з обох боків.
  6. Цибуля в клярі додає відбивним виразнішого смаку й робить скоринку особливо апетитною.

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