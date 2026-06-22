22 червня, 12:40
Цей кляр для відбивних став хітом TikTok: м’ясо виходить у неймовірній скоринці
Відбивні легко зіпсувати не м’ясом, а саме кляром. Він може вийти надто густим, прісним або просто сповзти на сковороді, залишивши шматок без тієї самої рум’яної скоринки.
У цьому рецепті головну роль має цибуля, яку додають просто в кляр. Вона робить смак виразнішим, а самі відбивні після смаження виходять соковитими й добре тримають покриття, зазначає кулінарка Алла Мороз.
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Як приготувати ідеальний кляр на відбивні?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 цибулина;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль;
– перець;
– підготовлені відбивні;
– олія для смаження;
Як зробити соковиті відбивні: дивіться відео
Приготування:
- Яйця вбийте в миску, додайте сметану, майонез, сіль і перець.
- Цибулю натріть на дрібній тертці та перекладіть до решти інгредієнтів. Всипте борошно й добре перемішайте кляр до однорідної консистенції.
- Відбивні заздалегідь посоліть і поперчіть.
- Занурте кожен шматок м’яса в цибулевий кляр так, щоб він рівномірно покрив відбивну з усіх боків.
- Викладіть м’ясо на розігріту сковороду з олією та смажте до рум’яної скоринки з обох боків.
- Цибуля в клярі додає відбивним виразнішого смаку й робить скоринку особливо апетитною.