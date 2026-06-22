У цьому рецепті головну роль має цибуля, яку додають просто в кляр. Вона робить смак виразнішим, а самі відбивні після смаження виходять соковитими й добре тримають покриття, зазначає кулінарка Алла Мороз.

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Як приготувати ідеальний кляр на відбивні?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 столова ложка сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 цибулина;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль;

– перець;

– підготовлені відбивні;

– олія для смаження;

Як зробити соковиті відбивні: дивіться відео

Приготування: