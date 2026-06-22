В этом рецепте главную роль играет лук, который добавляют прямо в кляр. Он делает вкус более выразительным, а сами отбивные после жарки получаются сочными и хорошо держат панировку, отмечает кулинар Алла Мороз.
К теме : Наконец-то появился рецепт кабачков в "ленивой" панировке: вы захотите готовить их только так
Как приготовить идеальный кляр для отбивных?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 луковица;
– 3 столовые ложки муки;
– соль;
– перец;
– подготовленные отбивные;
– масло для жарки;
Как приготовить сочные отбивные: смотрите видеоНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Приготовление:
- Яйца разбейте в миску, добавьте сметану, майонез, соль и перец.
- Лук натрите на мелкой тёрке и добавьте к остальным ингредиентам. Всыпьте муку и хорошо перемешайте кляр до однородной консистенции.
- Отбивные заранее посолите и поперчите.
- Окуните каждый кусок мяса в луковый кляр так, чтобы он равномерно покрыл отбивную со всех сторон.
- Выложите мясо на разогретую сковороду с маслом и жарьте до румяной корочки с обеих сторон.
- Лук в кляре придает отбивным более выразительный вкус и делает корочку особенно аппетитной.