В этом рецепте главную роль играет лук, который добавляют прямо в кляр. Он делает вкус более выразительным, а сами отбивные после жарки получаются сочными и хорошо держат панировку, отмечает кулинар Алла Мороз.

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Как приготовить идеальный кляр для отбивных?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки муки;

– соль;

– перец;

– подготовленные отбивные;

– масло для жарки;

Как приготовить сочные отбивные: смотрите видео

Приготовление: