Смачніший ви не їли: рецепт котлет "Пташине молоко" – це новий рівень смаку

Ці котлетки стануть для ваших рідних справжнім подарунком, адже поєднують у собі все, за що ми так цінуємо цю страву: хрустке панірування, ніжна начинка та особливо соковите мʼясо. 24 Канал пропонує подарувати собі незабутні емоції з рецептом порталу Shuba.

Цікаво Шалено смачна закуска, про яку мало хто знає: як зробити смажену редиску

Інгредієнти:

фарш:

– 2 курячих філе;

– 200 грамів білого хліба;

– 30 мілілітрів молока;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 2 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 30 грамів зелені;

кляр:

– 2 яйця;

– 60 грамів пшеничного борошна;

– 5 грамів розпушувача;

– 60 грамів майонезу.

Приготування:

Зваріть яйця. Хліб порвіть на шматочки, залийте молоком і відразу ж відтисніть зайву рідину.

Наріжте куряче філе, цибулю та часник, після чого перебийте в блендері до стану однорідного фаршу.

До фаршу додайте розмочений хліб, вбийте яйце, посоліть і поперчіть. Добре все перемішайте.

Очистьте зварені яйця, натріть їх на дрібній тертці. Додайте м’яке вершкове масло, перетріть усе разом до пастоподібної маси.

Всипте подрібнену зелень, перемішайте начинку, за необхідності додайте сіль та перець для смаку.

Для кляру збийте яйця, додайте майонез, трохи посоліть. Перемішайте виделкою до однорідності.

З’єднайте 4 столові ложки борошна з дрібкою розпушувача, всипте до яєчної маси й ретельно перемішайте. Кляр має нагадувати тісто для оладок. Якщо він занадто густий – вбийте ще одне яйце і додайте до суміші.

Змочіть руки у воді, візьміть трохи фаршу (менше столової ложки) і сформуйте плоский кружечок. Покладіть у центр 1 – 2 чайні ложки начинки й загорніть краї, наче ліпите вареники.

Розігрійте сковороду з олією на слабкому вогні.

Занурте кожну котлету в кляр, викладіть на сковорідку. Для зручності можна використати рукавички.