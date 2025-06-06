Редиску можна використовувати не лише у свіжому вигляді. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт порталу "На пенсії" – цей особливий смак та нові кулінарні акценти повинен відчути кожен.
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Рецепт смаженої редиски
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів редиски;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 5 грамів свіжого кореня імбиру;
– 1 столова ложка оливкової або соняшникової олії;
– пучок петрушки.
Приготування:
Ретельно промийте редиску під проточною водою, зріжте кінчики. Кожен коренеплід наріжте навпіл або на чверті, залежно від розміру.
Корінь імбиру очистіть від шкірки і подрібніть ножем на дрібні шматочки.
На розігріту сковорідку влийте трохи олії. Викладіть редиску разом з імбиром і обсмажуйте на середньому вогні приблизно 2 хвилини, постійно помішуючи.
Додайте соєвий соус і готуйте ще приблизно хвилину, щоб овочі просочилися ароматами.
Перед подачею посипте страву подрібненою свіжою зеленню.
Смачного!
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