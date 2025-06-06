Редис можно использовать не только в свежем виде. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт портала "На пенсии" – этот особый вкус и новые кулинарные акценты должен почувствовать каждый.

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Рецепт жареного редиса

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов редиса;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 5 граммов свежего корня имбиря;
– 1 столовая ложка оливкового или подсолнечного масла;
– пучок петрушки.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте редиску под проточной водой, срежьте кончики. Каждый корнеплод нарежьте пополам или на четверти, в зависимости от размера.

  2. Корень имбиря очистите от кожуры и измельчите ножом на мелкие кусочки.

  3. На разогретую сковородку влейте немного растительного масла. Выложите редис вместе с имбирем и обжаривайте на среднем огне примерно 2 минуты, постоянно помешивая.

  4. Добавьте соевый соус и готовьте еще примерно минуту, чтобы овощи пропитались ароматами.

  5. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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