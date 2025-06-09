Эти котлетки станут для ваших родных настоящим подарком, ведь сочетают в себе все, за что мы так ценим это блюдо: хрустящая панировка, нежная начинка и особенно сочное мясо. 24 Канал предлагает подарить себе незабываемые эмоции с рецептом портала Shuba.

Интересно Безумно вкусная закуска, о которой мало кто знает: как сделать жареную редиску

Ингредиенты:

фарш:

– 2 куриных филе;

– 200 граммов белого хлеба;

– 30 миллилитров молока;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 100 граммов сливочного масла;

– 30 граммов зелени;

кляр:

– 2 яйца;

– 60 граммов пшеничной муки;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 60 граммов майонеза.

Приготовление:

Сварите яйца. Хлеб порвите на кусочки, залейте молоком и сразу отожмите лишнюю жидкость.

Нарежьте куриное филе, лук и чеснок, после чего перебейте в блендере до состояния однородного фарша.

К фаршу добавьте размоченный хлеб, вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошо все перемешайте.

Очистите сваренные яйца, натрите их на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, перетрите все вместе до пастообразной массы.

Всыпьте измельченную зелень, перемешайте начинку, при необходимости добавьте соль и перец для вкуса.

Для кляра взбейте яйца, добавьте майонез, немного посолите. Перемешайте вилкой до однородности.

Соедините 4 столовые ложки муки с щепоткой разрыхлителя, всыпьте к яичной массе и тщательно перемешайте. Кляр должен напоминать тесто для оладий. Если он слишком густой – вбейте еще одно яйцо и добавьте к смеси.

Смочите руки в воде, возьмите немного фарша (меньше столовой ложки) и сформируйте плоский кружочек. Положите в центр 1 – 2 чайные ложки начинки и заверните края, как будто лепите вареники.

Разогрейте сковороду с маслом на слабом огне.

Окуните каждую котлету в кляр, выложите на сковородку. Для удобства можно использовать перчатки.