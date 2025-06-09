Эти котлетки станут для ваших родных настоящим подарком, ведь сочетают в себе все, за что мы так ценим это блюдо: хрустящая панировка, нежная начинка и особенно сочное мясо. 24 Канал предлагает подарить себе незабываемые эмоции с рецептом портала Shuba.

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Рецепт котлет "Птичье молоко"

  • Время: 1 час
  • Порций: 12 – 15 котлет

Ингредиенты:
фарш:
– 2 куриных филе;
– 200 граммов белого хлеба;
– 30 миллилитров молока;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 2 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 100 граммов сливочного масла;
– 30 граммов зелени;
кляр:
– 2 яйца;
– 60 граммов пшеничной муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 60 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Сварите яйца. Хлеб порвите на кусочки, залейте молоком и сразу отожмите лишнюю жидкость.

  2. Нарежьте куриное филе, лук и чеснок, после чего перебейте в блендере до состояния однородного фарша.

  3. К фаршу добавьте размоченный хлеб, вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошо все перемешайте.

  4. Очистите сваренные яйца, натрите их на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, перетрите все вместе до пастообразной массы.

  5. Всыпьте измельченную зелень, перемешайте начинку, при необходимости добавьте соль и перец для вкуса.

  6. Для кляра взбейте яйца, добавьте майонез, немного посолите. Перемешайте вилкой до однородности.

  7. Соедините 4 столовые ложки муки с щепоткой разрыхлителя, всыпьте к яичной массе и тщательно перемешайте. Кляр должен напоминать тесто для оладий. Если он слишком густой – вбейте еще одно яйцо и добавьте к смеси.

  8. Смочите руки в воде, возьмите немного фарша (меньше столовой ложки) и сформируйте плоский кружочек. Положите в центр 1 – 2 чайные ложки начинки и заверните края, как будто лепите вареники.

  9. Разогрейте сковороду с маслом на слабом огне.

  10. Окуните каждую котлету в кляр, выложите на сковородку. Для удобства можно использовать перчатки.

  11. Обжаривайте котлеты по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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