Найкращий напій до свята: рецепт знаменитого петрівського квасу на Івана Купала

Петрівський квас стане чудовим акцентом до святкового столу. Готувати його дуже легко, а враження – наче він щойно з бочки, розповідає 24 Канал.

Цікаво Відпочинок перетвориться на свято: готуємо медівник за рецептом улюблениці господинь Лілії Цвіт

Інгредієнти:

– 800 грамів житніх сухарів;

– 4 літри води;

– 0,5 столових ложок борошна;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів тертого хрону;

– 25 грамів дріжджів.

Приготування:

Сухарі підсушіть у духовці до рум’яного кольору, після чого залийте окропом. Дайте настоятися в теплому місці приблизно 24 години.

Після настоювання процідіть отриману закваску через марлю в емальовану каструлю, додайте ще води.

Окремо розмішайте дріжджі та трохи борошна в невеликій кількості теплого настою і влийте цю суміш у загальну масу.

Всипте цукор і залиште рідину у теплі на 5 – 6 годин для активного бродіння.

Перед розливом у пляшки додайте до напою трохи меду та дрібку натертого хрону або імбиру для пікантного аромату.

Пляшки герметично закупорте і помістіть у холодильник на добу – дві доби для дозрівання.