Найкращий напій до свята: рецепт знаменитого петрівського квасу на Івана Купала
- Петрівський квас – чудовий напій для святкування.
- Для його приготування потрібні найпростіші інгредієнти та трішки терпіння.
До кожного святкування повинен бути особливий напій. На Івана Купала чудово смакуватиме знаменитий петрівський квас.
Петрівський квас стане чудовим акцентом до святкового столу. Готувати його дуже легко, а враження – наче він щойно з бочки, розповідає 24 Канал.
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Рецепт петрівського квасу
- Час: 1 година + настоювання
- Порцій: 5 літрів
Інгредієнти:
– 800 грамів житніх сухарів;
– 4 літри води;
– 0,5 столових ложок борошна;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів тертого хрону;
– 25 грамів дріжджів.
Приготування:
Сухарі підсушіть у духовці до рум’яного кольору, після чого залийте окропом. Дайте настоятися в теплому місці приблизно 24 години.
Після настоювання процідіть отриману закваску через марлю в емальовану каструлю, додайте ще води.
Окремо розмішайте дріжджі та трохи борошна в невеликій кількості теплого настою і влийте цю суміш у загальну масу.
Всипте цукор і залиште рідину у теплі на 5 – 6 годин для активного бродіння.
Перед розливом у пляшки додайте до напою трохи меду та дрібку натертого хрону або імбиру для пікантного аромату.
Пляшки герметично закупорте і помістіть у холодильник на добу – дві доби для дозрівання.
Подавайте охолодженим, додайте кубики льоду.
Смачного!
Омлет завжди буде ніжним: ложка якого інгредієнту для цього потрібна.