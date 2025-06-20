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20 червня, 19:40
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Повинна бути на столах, а не лише на сторінках книжок: простий рецепт лемішки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Лемішка – традиційна українська страва, популярна з давніх часів.
  • Її приготування не потребує зусиль, а смак завжди залишається неперевершеним. 

Лемішка – це страва, яку українці готували ще з давніх-давен. Вона дуже смачна, тому повинна залишатися частиною сьогодення, а не відійти у минуле.

Улюблену страву героїв "Енеїди" може приготувати кожен. Лемішка гарно смакує на вечерю, хоча колись була популярною опцією для сніданку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

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Рецепт лемішки 

  • Час: 40 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 10 склянок води;
– 4 склянки гречаного борошна;
– 2 чайні ложки солі;
– 50 грамів сала;
– 1 жовта ріпчаста цибулина. 

Приготування

  1. Висипте гречане борошно на суху сковорідку й підсушуйте його на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини, не припиняючи помішувати, щоб не пригоріло.

  2. Закип’ятіть воду в каструлі, придатній для запікання. Додайте дрібку солі. Поступово всипайте підсмажене борошно, постійно перемішуючи ложкою або вінчиком. Суміш має стати густою, без грудочок, схожою на тягучу кашу.

  3. Очистьте ріпчасту цибулю й наріжте її дрібними кубиками.

  4. Сало наріжте тоненькою соломкою. На сковорідці обсмажте сало разом із цибулею до золотистої скоринки.

  5. Додайте гарячу засмажку до гречаної маси в каструлі й обережно перемішайте.

  6. Увімкніть духовку й розігрійте її до 160 градусів. Поставте каструлю з лемішкою в духовку на 20 – 25 хвилин.

  7. Не подавайте страву одразу, дайте їй трішки охолонути та отримати насичений смак. 

Смачного!

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