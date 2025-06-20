Повинна бути на столах, а не лише на сторінках книжок: простий рецепт лемішки

Лемішка – це страва, яку українці готували ще з давніх-давен. Вона дуже смачна, тому повинна залишатися частиною сьогодення, а не відійти у минуле.

Улюблену страву героїв "Енеїди" може приготувати кожен. Лемішка гарно смакує на вечерю, хоча колись була популярною опцією для сніданку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba. Читайте також Сімейний рецепт літа: апетитна запіканка з кабачків та картоплі – рецепт, який здивує Рецепт лемішки Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 10 склянок води;

– 4 склянки гречаного борошна;

– 2 чайні ложки солі;

– 50 грамів сала;

– 1 жовта ріпчаста цибулина. Приготування: Висипте гречане борошно на суху сковорідку й підсушуйте його на мінімальному вогні 2 – 3 хвилини, не припиняючи помішувати, щоб не пригоріло. Закип’ятіть воду в каструлі, придатній для запікання. Додайте дрібку солі. Поступово всипайте підсмажене борошно, постійно перемішуючи ложкою або вінчиком. Суміш має стати густою, без грудочок, схожою на тягучу кашу. Очистьте ріпчасту цибулю й наріжте її дрібними кубиками. Сало наріжте тоненькою соломкою. На сковорідці обсмажте сало разом із цибулею до золотистої скоринки. Додайте гарячу засмажку до гречаної маси в каструлі й обережно перемішайте. Увімкніть духовку й розігрійте її до 160 градусів. Поставте каструлю з лемішкою в духовку на 20 – 25 хвилин. Не подавайте страву одразу, дайте їй трішки охолонути та отримати насичений смак. Смачного! Аромат – наче щойно з грядки: як правильно заморозити кріп.