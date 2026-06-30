Не просто лимонад із льодом: у Бразилії його збивають зі згущеним молоком

У спеку звичайна вода швидко набридає, а солодкі газовані напої не завжди хочеться купувати. Тому домашній лимонад із льодом – найпростіший спосіб зробити щось холодне й освіжаюче за кілька хвилин.

Бразильський лимонад готують не з лимонів, а з лаймів, води та згущеного молока. Через це напій виходить цитрусовим, ніжним і трохи вершковим, але подавати його треба одразу після збивання, зазначає Karina Kostenko. Цікаво Бабусі знали, що робити з листям буряка: ці голубці зараз майже забули Як приготувати бразильський лимонад із лаймами? Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 лайми;

– 1 літр води;

– 150 грамів згущеного молока;

– лід. Що пити влітку вдома: дивіться відео Приготування: Лайми добре помийте, відріжте кінчики та розріжте плоди навпіл або на кілька довільних шматочків. Перекладіть лайми в чашу блендера, залийте 1 літром води та збивайте на високій швидкості приблизно 30 секунд. Після цього процідіть напій через сито, щоб прибрати шкірку й грубі частинки. Проціджену рідину поверніть у блендер, додайте згущене молоко та кілька кубиків льоду. Ще раз збийте, доки лід повністю розійдеться у напої. Готовий бразильський лимонад подавайте одразу, добре охолодженим.