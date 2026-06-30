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30 червня, 21:30
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Не просто лимонад із льодом: у Бразилії його збивають зі згущеним молоком

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У спеку звичайна вода швидко набридає, а солодкі газовані напої не завжди хочеться купувати. Тому домашній лимонад із льодом – найпростіший спосіб зробити щось холодне й освіжаюче за кілька хвилин.

Бразильський лимонад готують не з лимонів, а з лаймів, води та згущеного молока. Через це напій виходить цитрусовим, ніжним і трохи вершковим, але подавати його треба одразу після збивання, зазначає Karina Kostenko. 

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Як приготувати бразильський лимонад із лаймами? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 4 лайми; 
– 1 літр води; 
– 150 грамів згущеного молока; 
– лід. 

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Приготування: 

  1. Лайми добре помийте, відріжте кінчики та розріжте плоди навпіл або на кілька довільних шматочків.
  2. Перекладіть лайми в чашу блендера, залийте 1 літром води та збивайте на високій швидкості приблизно 30 секунд.
  3. Після цього процідіть напій через сито, щоб прибрати шкірку й грубі частинки.
  4. Проціджену рідину поверніть у блендер, додайте згущене молоко та кілька кубиків льоду. Ще раз збийте, доки лід повністю розійдеться у напої.
  5. Готовий бразильський лимонад подавайте одразу, добре охолодженим.

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