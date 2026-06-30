Бразильский лимонад готовят не из лимонов, а из лаймов, воды и сгущенного молока. Благодаря этому напиток получается цитрусовым, нежным и слегка сливочным, но подавать его нужно сразу после взбивания, отмечает Карина Костенко.
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Как приготовить бразильский лимонад с лаймами?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 лайма;
– 1 литр воды;
– 150 граммов сгущенного молока;
– лед.
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Приготовление:
- Лаймы хорошо вымойте, отрежьте кончики и разрежьте плоды пополам или на несколько произвольных кусочков.
- Переложите лаймы в чашу блендера, залейте 1 литром воды и взбивайте на высокой скорости примерно 30 секунд.
- После этого процедите напиток через сито, чтобы удалить кожуру и крупные частицы.
- Процеженную жидкость верните в блендер, добавьте сгущенное молоко и несколько кубиков льда. Еще раз взбейте, пока лед полностью не растворится в напитке.
- Готовый бразильский лимонад подавайте сразу, хорошо охлажденным.