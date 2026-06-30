Бразильский лимонад готовят не из лимонов, а из лаймов, воды и сгущенного молока. Благодаря этому напиток получается цитрусовым, нежным и слегка сливочным, но подавать его нужно сразу после взбивания, отмечает Карина Костенко.

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Как приготовить бразильский лимонад с лаймами?

Время: 10 минут

10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 лайма;

– 1 литр воды;

– 150 граммов сгущенного молока;

– лед.

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Приготовление: