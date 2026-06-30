Бразильський лимонад готують не з лимонів, а з лаймів, води та згущеного молока. Через це напій виходить цитрусовим, ніжним і трохи вершковим, але подавати його треба одразу після збивання, зазначає Karina Kostenko.
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Як приготувати бразильський лимонад із лаймами?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 лайми;
– 1 літр води;
– 150 грамів згущеного молока;
– лід.
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Приготування:
- Лайми добре помийте, відріжте кінчики та розріжте плоди навпіл або на кілька довільних шматочків.
- Перекладіть лайми в чашу блендера, залийте 1 літром води та збивайте на високій швидкості приблизно 30 секунд.
- Після цього процідіть напій через сито, щоб прибрати шкірку й грубі частинки.
- Проціджену рідину поверніть у блендер, додайте згущене молоко та кілька кубиків льоду. Ще раз збийте, доки лід повністю розійдеться у напої.
- Готовий бразильський лимонад подавайте одразу, добре охолодженим.