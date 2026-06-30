Бразильський лимонад готують не з лимонів, а з лаймів, води та згущеного молока. Через це напій виходить цитрусовим, ніжним і трохи вершковим, але подавати його треба одразу після збивання, зазначає Karina Kostenko.

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Як приготувати бразильський лимонад із лаймами?

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 лайми;

– 1 літр води;

– 150 грамів згущеного молока;

– лід.

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Приготування: