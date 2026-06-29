Один із таких рецептів – голубці з тіста в листі молодого буряка. На відміну від звичних голубців із капустою, тут усередині не рис і не м’ясо, а м’яке дріжджове тісто, яке після випікання просочується сметанним соусом із зеленню. Бурякове листя для цієї страви має бути молодим і ніжним. Воно швидко готується, добре тримає форму й дає голубцям той смак, через який такі рецепти найчастіше згадують саме влітку, повідомляє Оксана Григорів.

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Як приготувати голубці з тіста в листі молодого буряка?

Час : 1 година на підйом тіста + формування і випікання

: 1 година на підйом тіста + формування і випікання Порцій: залежить від розміру голубців

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока;

– 500 мілілітрів теплої води;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 яйце; – 25 грамів живих дріжджів;

– борошно – скільки візьме тісто;

– 25 грамів олії;

– листя молодого червоного буряка;

– велика кількість зеленої цибулі;

– велика кількість кропу;

– 1 літр сметани;

– айран за потреби.

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Приготування: