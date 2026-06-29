Один із таких рецептів – голубці з тіста в листі молодого буряка. На відміну від звичних голубців із капустою, тут усередині не рис і не м’ясо, а м’яке дріжджове тісто, яке після випікання просочується сметанним соусом із зеленню. Бурякове листя для цієї страви має бути молодим і ніжним. Воно швидко готується, добре тримає форму й дає голубцям той смак, через який такі рецепти найчастіше згадують саме влітку, повідомляє Оксана Григорів.
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Як приготувати голубці з тіста в листі молодого буряка?
- Час: 1 година на підйом тіста + формування і випікання
- Порцій: залежить від розміру голубців
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока;
– 500 мілілітрів теплої води;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце; – 25 грамів живих дріжджів;
– борошно – скільки візьме тісто;
– 25 грамів олії;
– листя молодого червоного буряка;
– велика кількість зеленої цибулі;
– велика кількість кропу;
– 1 літр сметани;
– айран за потреби.
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Приготування:
- У велику миску влийте молоко й теплу воду, додайте сіль, цукор, яйце та живі дріжджі.
- Перемішайте основу, після чого поступово всипайте борошно й замішуйте дуже м’яке, повітряне тісто.
- Кількість борошна регулюйте за консистенцією: що м’якшим залишиться тісто, то ніжнішим воно буде після випікання.
- Наприкінці замішування влийте олію та ще раз добре вимісіть тісто. Накрийте його й залиште в теплому місці на 1 годину.
- Поки тісто підходить, підготуйте соус.
- Зелену цибулю й кріп дрібно поріжте, змішайте зі сметаною. Якщо сметана дуже густа, розбавте її айраном, щоб соус легше розподілявся між шарами.
- Готове тісто розкачайте й наріжте ромбиками.
- Листя молодого червоного буряка промийте та підготуйте для загортання. На дно форми викладіть шар сметанного соусу із зеленню.
- Кожен шматочок тіста загорніть у буряковий листок і викладайте у форму шарами.
- Кожен шар щедро змащуйте сметанним соусом із зеленню, адже саме він дає основний смак цим голубцям.
- Після формування поставте страву запікатися до готовності тіста й м’якості бурякового листя.