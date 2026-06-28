Картопля – це не просто звичайний гарнір, а справжнє джерело користі. Проте в сучасному ритмі життя нам часто шкода витрачати пів години лише на те, щоб дочекатися її готовності. На щастя, цей процес можна легко прискорити за допомогою кількох хитрих кулінарних прийомів, розповідає Onet.

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Як швидко зварити картоплю?

Головний секрет супершвидкого варіння полягає у звичайному вершковому маслі. Якщо кинути в каструлю невеликий шматочок (близько 5 – 10 грамів) відразу після закипання, на поверхні води утвориться тонка жирова плівка. Вона утримає тепло всередині, завдяки чому картопля розм'якшиться набагато швидше, а сама вода гарантовано не збіжить на плиту.

Зварити картоплю можна дуже швидко / Фото Pixabay

Щоб максимально заощадити час, наріжте бульби дрібніше і заливайте їх не холодною водою, а одразу окропом – це ще й допоможе зберегти максимум вітамінів.

Також ідеальний результат безпосередньо залежить від правильного вибору сорту за вмістом крохмалю. Наприклад, універсальний тип B, до якого належать такі сорти як Ірис, Санте та Ірга, чудово тримає форму під час термічної обробки, залишається в міру щільним і не розсипається в кашу, тому він ідеально підходить для приготування супів, салатів чи запікання.

А от крохмалистий тип C, представлений сортами Тайфун, Ібіс, Бріза та Густав, під час варіння стає пухким і борошнистим, що робить його найкращим вибором, якщо ви плануєте приготувати повітряне, ніжне та кремове пюре.